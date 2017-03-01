Кадри Симсон: общение с Россией необходимо улучшить

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон планирует возродить комиссию по транзиту. В интервью Eesti Päevaleht она отметила, что отношения с Россией улучшать нужно, но не ценой отказа от санкций.

В секторе логистики создается долгожданная так называемая комиссия по транзиту. Какую функцию она будет выполнять, по мнению Министерства экономики?

На самом деле у Министерства экономики давно есть комиссия по транзиту, но ее просто не созывали с начала 2010 года. Недавно я встретилась с эстонскими операторами сектора логистики и пообещала им, что комиссия будет возрождена в новом составе. Считаю необходимым, чтобы силы, на которых держится сектор, дали совет, чем дальше нужно заниматься.

У сектора осталось впечатление, что новое правительство выслушивает их проблемы более охотно, чем предыдущее. Быть может, у вас есть планы по улучшению отношений с Россией на министерском уровне?

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Наша линия такова, что общение с Россией необходимо улучшить, и таким образом мог бы вырасти объем торговли между двумя странами. Но мы не планируем это делать ценой изменения текущей внешней политики Эстонии, также мы не отклоняемся от общих санкций Евросоюза в отношении России.

Свою роль в улучшении отношений может сыграть и возрождаемая комиссия по транзиту, но на министерском уровне встречи пока не запланированы.

Важнее развития отношений с соседом является то, чтобы транспортные расходы Эстонии стали более конкурентоспособными. У Министерства экономики и коммуникаций есть для этого какие-либо планы?

Государство внедрило новую методику расчета платы за использование железнодорожной инфраструктуры, на основе которой Департамент технического надзора будет назначать плату за использование начиная с декабря 2017 года.

Согласно новой методике, размер платы за использование железнодорожной инфраструктуры будет зависеть, в первую очередь, от платежеспособности каждого сегмента рынка, например, опасных грузов, внутренних грузоперевозок, определенных товарных групп.

Реакция Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Симсон. По его словам, надо выбирать: либо санкции, либо товарооборот. Об этом Пушков написал в своем Твиттере.