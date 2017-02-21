К концу года в Хааберсти откроется гипермаркет Maxima XXX

Сеть розничной торговли Maxima начала строительство своего третьего гипермаркета Maxima XXX. Новый магазин продовольственных товаров и товаров первой необходимости откроет для клиентов двери в Таллинне, в Хааберсти уже в декабре этого года.

Гипермаркет Maxima XXX в таллиннском районе Хааберсти по адресу Эхитаяте тее 148 станет одним из двух новых магазинов, которые сеть розничной торговли откроет в этом году.

«В последние годы в Эстонии наблюдается избыток торговых мест и ухудшение предпринимательской среды. В таких условиях мы, будучи ответственным крупным предприятиям, решили продолжить развитие квалитативно –совершенствовать уже имеющееся и открывать лишь те новые магазины, которых потребители уже давно ждут, – пояснил генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. – В этом году мы планируем открыть два новых и реновировать пять имеющихся магазинов».

В гипермаркете потребителей будет ожидать самый широкий ассортимент продуктов и товаров первой необходимости сети розничной торговли Maxima, ведь примерно 4000 м2 торгового зала позволят предложить по меньшей мере 30 000 различных товаров. Примерно 600 м2 будут сданы в аренду предприятиям, которые оказывают повседневные услуги. В общей сложности, в новом гипермаркете Maxima XXX получит работу до 200 человек.

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Новый гипермаркет является третьим магазином Maxima такого формата в Эстонии. «Первый гипермаркет Maxima XXX работает в Пярну с 2008 года. Второй открыл свои двери в 2015 году в Таллинне. Ныне в феврале мы начали строительство третьего гипермаркета и планируем открыть его для покупателей уже к рождеству, – сказал руководитель отдела строительства и недвижимости Maxima Eesti Юлар Халликиви. – Главным партнером стало проектировочное бюро Moodul Projekt, которое подключило к строительству Harju Ehitus. Бюджет строительства нового магазина достигает 7 миллионов евро».

Сеть розничной торговли Maxima работает в Эстонии с 2004 года. Сегодня в её состав входит 75 магазинов, из которых 53 – магазины Maxima X, 19 – супермаркеты Maxima XX, 2 – гипермаркеты Maxima XXX, а также интернет-магазин. Ежедневно магазины Maxima обслуживают в среднем 170 000 человек. В состав сети розничной торговли входит также восемь кулинарных цехов и логистический центр. Все вместе они обеспечивают работой примерно 4300 человек.