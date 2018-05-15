15.05.2018, 13:48

К концу года Prisma обновит 80 процентов ассортимента промтоваров: обещают качественные бренды

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rus.delfi.ee
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6KN23AUG06D06.jpg
6KN23AUG06D06.jpgFOTO: KRISTO NURMIS

До конца 2018 года Prisma Peremarket основательно обновит ассортимент, в результате чего станет сетью розничной торговли с самым качественным выбором промтоваров в Эстонии. В магазинах Prisma качественная продукция и известные бренды станут для клиента доступнее, поскольку теперь появится возможность приобретать по выгодным ценам одежду, обувь, спортивные и туристические товары, которые раньше можно было найти в основном в специализированных магазинах, уверяет пресс-служба предприятия.

Ассортимент пополнят такие известные жителям Эстонии качественные скандинавские бренды, как Fjällräven, Didriksons, Kuomo, Ecco, Iittala, Aarikka, Hackmann и многие другие.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, цель сети Prisma состоит в том, чтобы предложить качественные бренды по лучшей цене на рынке, сделав их таким образом более доступными для людей.

”В Эстонии у Prisma нет конкурентов по ассортименту, цене и качеству потребительских товаров — мы являемся универмагом для всей семьи, ориентированным на выгодные цены и высокое качество. Мы начали процесс обновления год назад, целью является замена к концу 2018 года 80 процентов промтоваров, чтобы сделать широкий выбор товаров качественных брендов доступнее для клиента, — сказал Нуммелин. — Создавая новый расширенный ассортимент, мы должны будем изменить образ мышления людей, потому что для многих станет сюрпризом тот факт, что гипермаркет может предлагать настолько разнообразный ассортимент такого хорошего уровня. Благодаря размеру и тесным связям с материнской фирмой мы можем это сделать по гораздо более лучшим ценам”.

По сравнению с крупными странами выбор товаров в магазинах Эстонии узкий, а из-за небольшой величины рынка товары дорогие. Принадлежность к S-grupp позволяет сети Prisma предлагать клиенту самый актуальный ассортимент самых именитых скандинавских брендов по более выгодным ценам.

Руководитель отдела закупок сети Prisma Тынис Томингас добавил, что товары многих известных торговых марок большей частью будут появляться в Эстонии в первую очередь в магазинах Prisma. Например, торговая сеть предлагает всегда самый свежий ассортимент марок littala и Arabia.

ТОП

”Мы входим в группу предприятий S-grupp, которая в десять раз больше эстонской сети Prisma, что позволяет нам стабильно предлагать цены на несколько процентов ниже, — сказал Томингас. — Для некоторых брендов разница больше, для некоторых — меньше. Но именитые торговые марки Скандинавии у нас однозначно по лучшей цене. Например, разница в цене на обувь известного бренда может составлять 10-20 евро. В более далекой перспективе покупку потребительских товаров в Prisma сделает еще более выгодной программа для постоянных клиентов Konto, по которой с каждой покупкой накапливаются бонусные пункты”.

Томингас подчеркнул, что в ассортименте Prisma обязательно останется и продукция эстонских производителей, у которых также есть возможность предложить свои товары не только эстонской сети Prisma, но и для ассортимента S-grupp, расширив тем самым свою экспортную деятельность.

Предприятие Prisma Peremarket действует в Эстонии с 2000 года. В общей сложности у сети восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой более 700 человек. Prisma Peremarket входит в финский концерт S-grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.

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К концу года Prisma обновит 80 процентов ассортимента промтоваров: обещают качественные бренды

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До конца 2018 года Prisma Peremarket основательно обновит ассортимент, в результате чего станет сетью розничной торговли с самым качественным выбором промтоваров в Эстонии. В магазинах Prisma качественная продукция и известные бренды станут для клиента доступнее, поскольку теперь появится возможность приобретать по выгодным ценам одежду, обувь, спортивные и туристические товары, которые раньше можно было найти в основном в специализированных магазинах, уверяет пресс-служба предприятия.
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