К концу года Nordecon построит седьмой дом в Уус-Таммелинне

В развиваемом компанией Nordecon жилом районе Уус-Таммелинн началось строительство седьмого дома, расположенного по адресу Хаки, 5. В доме будет 20 квартир, состоящих из 2, 3 и 4 комнат. Дом будет готов к концу 2017-го года, значится в пресс-релизе.





”Квартирные дома Уус-Таммелинна уже вошли в историю района благодаря первому лифту и квартирам новой планировки, при которой гостиную с открытой кухней при необходимости можно разделить стеной”, — сказал руководитель отдела по развитию жилых домов Nordecon Тоомас Релль. ”Мы начали строительство седьмого дома в Уус-Таммелинн по адресу Хаки, 5, и я обещаю, что здание будет готово к Рождеству. В доме будет 20 квартир из 2, 3 и 4 комнат. Из них 2 трехкомнатных будут иметь упомянутую выше планировку”.

В общей сложности в районе планируют построить девять новых домов. Окрестности пяти уже готовых зданий приведены в порядок и озеленены. ”Шестой дом квартала по адресу Хаки, 6 будет готов в августе этого года — в нем есть еще три свободных квартиры. Успех продажи квартир в Уус-Таммелинне связан с тем, что мы строим качественные дома в спокойном районе и учитываем желания каждого клиента, опираясь на опыт строительных предприятий”, — добавил Тоомас Релль.

Nordecon начал строительство жилого района Уус-Таммелинн в Тарту весной 2014-го года. Жилые дома насчитывают от трех до пяти этажей, в них от 15 до 25 квартир.

Архитектором зданий выступил Индрек Някк из архитектурного бюро INA. В жилых домах Уус-Таммелинн квартиры состоят из одной, двух, трех и четырех комнат. К домам можно попасть с недавно построенной улицы Сави. В каждой квартире имеется балкон, на который можно выйти из гостиной. В больших четырехкомнатных квартирах предусмотрена баня и дополнительный балкон в одной из спальных комнат.

Тартуский жилой район Таммелинн является одним из первых в Эстонии, спланированных по принципу города-сада. Планировка города-сада была завершена в 1923 году. В застройке использовался смешанный подход. Кроме односемейных домов, со стороны города — между улицей Рийа и бульваром Тамме — дополнительно предусмотрены были многоквартирные дома. Планировка города-сада Таммелинн и полученный результат в истории эстонской архитектуры сравнивается с городами-садами Нымме и Меривялья Таллинна и курортным районом Пярну.

В Таммелинне расположена районная школа с хорошим уровнем обучения, а в 2015 году была открыта новая гимназия. Обе школы находятся в паре минут ходьбы от строящихся жилых домов. В программу инвестиций города Тарту ближайшие годы включено строительство нового детского сада в нескольких сотнях метров от домов.