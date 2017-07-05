К доработке закона о налоге на сладкие напитки парламент вернется осенью

Правительство Эстонии не будет обращаться к парламенту с предложением созвать внеочередное заседание Рийгикогу для обсуждения Закона о налоге на сладкие напитки, который в его нынешней редакции отказалась провозглашать президент Керсти Кальюлайд, заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам Юри Ратаса, парламент займется доработкой закона в сентябре и даже если он вступит в силу не 1 января будущего года, а позже, это не окажет существенного влияния на бюджет, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

"Мы, конечно же, обсудили этот вопрос в правящей коалиции. Думаю, что указанные в сопроводительном письме главы государства доводы следует тщательно проанализировать. В сентябре Рийгикогу возобновит работу и сможет в спокойной обстановке детально изучить все "за" и "против" и вынести свое решение. Правительство на данный момент не видит необходимости в том, чтобы парламент собирался на внеочередное заседание", — объяснил Ратас.

"Ставит ли это под удар госбюджет? Если в сентябре закон будет направлен президенту в доработанном виде, то это не повлечет за собой потери для госказны. Если же парламент примет решение не вносить изменения и закон будет отдан на утверждение главе государства в прежней редакции, то я даже не могут сказать, каким в этом случае будет решение президента. Нам же в обязательном порядке придется пересматривать бюджетную стратегию. На данный момент, из-за решения президента, бюджетный дефицит нам не угрожает", — заверил Юри Ратас.

Как сказал "Актуальной камере" зампредседателя финансовой комиссии Рийгикогу Ремо Холсмер, для государственного бюджета это означает дыру немногим менее, чем в 20 млн евро.