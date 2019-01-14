14.01.2019, 10:45

К доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь? Поясняет налоговая

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna juhtkonna kogumemine Riigikogus, fraktsiooni ruumis
Foto: Priit Simson

Поскольку 15 февраля — день, когда стартует подача налоговых деклараций, — все ближе, то все больше народа начинает интересоваться тем, переплатили они подоходный налог и теперь получат его от государства обратно или недоплатили и должны будут вернуть недостающее?

Среди прочих вопросов люди часто спрашивают: если зарплату за декабрь прошлого года выплатили только в начале этого года, то к доходам за какой год относится эта выплата?

”Если зарплата за декабрь выплачивается в январе, то она относится уже к доходам за 2019 год”,- сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайа-Лийза Табри.

Больше всего от такой ситуации выигрывают те, у кого ранее день зарплаты приходился на конец месяца, но в 2019 году из-за, например, смены места работы, перенесся на начало месяца. В таком случае при расчете годового дохода во внимание будет приниматься доходы только за 11 месяцев.

Ранее премьер-министр Юри Ратас заявлял, что от налоговой реформы выиграет 86% работающего населения, однако, согласно проведенному Министерством финансов анализу, эта цифра меньше и составляет 64%. Скорее всего, статистика премьера включает в себя и тех, для кого с реформой ничего не меняется.

При этом многим людям приходится более сильно углубляться в свои доходы. По итогам 10 месяцев не облагаемый налогом минимум в большем объеме использовало лишь 6% получателей дохода. Таким образом, обязательство по доплате может возникнуть у 55 000 человек.

Большая часть налогоплательщиков либо использовала подоходный налог в ожидаемом объеме, либо переплатила: 44% (436 000 человек) и 50% (493 000 человек, переплата составила в общей сложности 116 млн евро) соответственно.

В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.

26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в электронной среде департамента e-maksuamet/e-toll.

19 марта начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в бумажном виде.

Последний день подачи декларации — 1 апреля.

Весь подлежащий доплате подоходный налог должен быть оплачен и весь переплаченный подоходный налог должен быть возвращен к июлю.

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