К доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь? Поясняет налоговая

Среди прочих вопросов люди часто спрашивают: если зарплату за декабрь прошлого года выплатили только в начале этого года, то к доходам за какой год относится эта выплата?

”Если зарплата за декабрь выплачивается в январе, то она относится уже к доходам за 2019 год”,- сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайа-Лийза Табри.

Больше всего от такой ситуации выигрывают те, у кого ранее день зарплаты приходился на конец месяца, но в 2019 году из-за, например, смены места работы, перенесся на начало месяца. В таком случае при расчете годового дохода во внимание будет приниматься доходы только за 11 месяцев.

Ранее премьер-министр Юри Ратас заявлял, что от налоговой реформы выиграет 86% работающего населения, однако, согласно проведенному Министерством финансов анализу, эта цифра меньше и составляет 64%. Скорее всего, статистика премьера включает в себя и тех, для кого с реформой ничего не меняется.

При этом многим людям приходится более сильно углубляться в свои доходы. По итогам 10 месяцев не облагаемый налогом минимум в большем объеме использовало лишь 6% получателей дохода. Таким образом, обязательство по доплате может возникнуть у 55 000 человек.

Большая часть налогоплательщиков либо использовала подоходный налог в ожидаемом объеме, либо переплатила: 44% (436 000 человек) и 50% (493 000 человек, переплата составила в общей сложности 116 млн евро) соответственно.

В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.