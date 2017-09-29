JYSK планирует удвоить число магазинов

Сеть магазинов датских товаров JYSK поставила перед собой задачу удвоить число магазинов во всем мире. На данный момент их насчитывается 2500. Новая стратегия предусматривает их число довести до 5000. В ближайшие 5 лет компания планирует открыть как минимум 700 новых магазинов во всем мире, сообщает JYSK.

Представитель компании JYSK на рынках стран Балтии и Республики Беларусь, директор патронирующей компании Do It, Даце Зундуре подтвердила, что страны Балтии и Белоруссия будут следовать глобальным планам JYSK.

”В ближайшие 5 лет мы также планируем расти в два раза: наша сеть магазинов, состоящая из 34 магазинов JYSK в странах Балтии и Белоруссии , вырастет вдвое — до 70 магазинов. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка — здесь планируется открыть до 25 магазинов. Сеть будет расти также и в странах Балтии, где основное внимание уделим регионам и большим городам. Наш потенциал очень большой”, — сказала Зундуре.

Для реализации этого плана JYSK планирует инвестировать 40 миллионов евро.

В настоящее время JYSK, имеющий 2500 магазинов, представлен по всей Европе, за исключением Ирландии, Люксембурга и Лихтенштейна. Теперь JYSK поставил перед собой цель расти глобально.

”Как только мы освоим европейские рынки, мы хотим пойти еще дальше. Моя мечта — это JYSK во всем мире”, — сказал в интервью основатель и владелец компании Ларс Ларсен. В настоящее время немецкая компания JYSK Dänisches Bettenlager собирается выйти на рынок Южной Америки. Чили будет первым государством в этом регионе, где будет открыт магазин JYSK.