JYSK открывает в Тарту крупнейший магазин в Прибалтике

Завтра, 13 апреля, международная сеть по продаже товаров для дома JYSK открывает в тартуском торговом центре Lõunakeskus обновленный магазин, который станет крупнейшим магазином JYSK в Прибалтике. В этом году предприятие планирует открыть в Эстонии еще два новых магазина.

Компания JYSK инвестировала в реновацию магазина, расположенного в торговом центре Lõunakeskus, 250 000 евро и увеличила торговую площадь на 600 квадратных метров. В результате площадь магазин достигла 2740 квадратных метров, что превратило его в самый большой магазин JYSK в Прибалтике: передвигаться по магазину и совершать покупки стало гораздо удобнее, чем прежде.

По словам исполнительного директора JYSK в Прибалтике и Беларуси Даце Зундуре, JYSK в Lõunakeskus — это один из наиболее успешных и обладающих наибольшим потенциалом развития магазинов сети во всей Прибалтике, где предприятие располагает 29 магазинами. В связи с хорошими результатами продаж магазина и общей реновацией торгового центра Lõunakeskus, по словам Зундуре, было принято решение модернизировать и расположенный в центре JYSK.

”Эстонские клиенты доверяют нам вот уже 15 лет. После обновления JYSK в Lõunakeskus станет нашим крупнейшим в Прибалтике магазином с новой концепцией. В условиях все более жесткой конкуренции ожидания клиентов, конечно же, очень высоки — это заставляет нас постоянно развиваться и меняться. Я очень благодарна всей команде, которая в короткий срок смогла осуществить реновацию магазина”, — сказала Даце Зундуре.

В обновленном JYSK клиентов ждут более интуитивное расположение товаров, расширенный ассортимент и больше пространства для перемещения по магазину. Были обновлены освещение, покрытие пола и обозначения. Одной из новинок является специальная зона, где можно испытать матрацы: несколько отделенная от торгового зала и снабженная экранами, чтобы выбирающие матрац покупатели чувствовали себя, как дома.

JYSK в тартуском торговом центре Lõunakeskus — один из первых магазинов, с которыми розничная сеть вышла на эстонский рынок в 2002 году. Сегодня компания JYSK располагает в Эстонии 8 магазинами: четырьмя в Таллинне, двумя в Тарту, одним в Пярну и одним в Нарве. Товары сети также можно приобрести в интернет-магазине.

