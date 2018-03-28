JYSK хочет кардинально изменить имидж и поэтому меняет стратегию в Балтии

Датская сеть розничных магазинов товаров для повседневной жизни и товаров для отдыха JYSK сообщает, что приняла решение сменить стратегию в странах Балтии, а также в Белоруссии.

”Проведенные исследования в Литве, Латвии и Эстонии показали, что жители стран Балтии воспринимают нас как магазины мелочей для дома и быта. В тоже время последние три года наша команда сильно работала над усилением ассортимента мебели, матрассов, товаров для спальни и ванной комнаты. К тому же, в Балтии меняется поведение потребителей. Если раньше покупатели самое большое внимание уделяли цене, не обращая внимания на качество, то сейчас все больше людей выбирают качественный товар", — говорит представитель JYSK на рынке Балтии и Республики Беларусь Даце Зундуре.

"Новая стратегия наших магазинов — предлагать хорошее качество по лучшей на рынке цене. К тому же, наша сеть магазинов решила стал послом датского образа жизни — хюгге. Ведь никому не секрет, что датчане — одни из самых счастливых людей в мире, поскольку умеют создавать уют и комфорт вокруг себя каждую минуту. Это постараемся передать нашим покупателям, чтобы индекс счастья в странах Балтии вырос. Такова миссия нашего предприятия”, — объясняет Зундуре.

Согласно новой стратегии, был создан новый формат магазинов JYSK, который последние годы тестировался в разных странах. В 2017 году была начата программа реконструкции существующих магазинов JYSK в новый скандинавский формат. На данный момент магазины нового формата работают в Вильнюсе и Каунасе, в Риге и в Даугавпилсе, в Пярну, Тарту, Хаапсалу, Курессаре, а также в Минске и в Бресте.

До 2021 года JYSK планирует провести реконструкцию всех старых магазинов. ”Новый формат делает наши магазины более скандинавскими и уютнее для покупателей. Появилась студия матрасов, поменялась выкладка товаров, стало удобнее и быстрее закупаться”, — говорит Зундуре. Реконструкция одного магазина обходится компании до 600 тысяч евро, так что общие инвестиции на введение новой стратегии составят около 20 миллионов евро.

В создании товаров JYSK в последние годы участвуют датские дизайнеры, которые следят и проводят обучения сотрудников, чтобы каждая вещь соответствовала четырем разработанным скандинавским стилям, отвечающим принципам хюгге. По словам Зундуре, на данный момент товары по заказу и проектам JYSK производятся в 21 стране мира. Часть товара импортируется непосредственно из Дании.

За ближайшие 5 лет JYSK во всем мире планирует увеличить число своих магазинов в до 5000, из которых 35 магазинов в странах Балтии и 40 — в Республике Беларусь, с инвестициями в 40 миллионов евро, усилив свои позиции в этом регионе.

”В ближайшие 5 лет мы также планируем расти в два раза быстрее, число магазинов JYSK в странах Балтии и Белоруссии увеличить до 70. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка. Также в Балтии, как в регионах, так и в больших городах, мы видим потенциальных рост”, — сказала Зундуре. Для реализации этого плана JYSK планирует инвестировать 40 миллионов евро.

В настоящее время JYSK, имеющий более 2500 магазинов, представлен по всей Европе, за исключением Ирландии и малых стран Люксембурга и Лихтенштейна. Теперь JYSK поставил перед собой цель расти глобально.