Йозинг раскритиковала прогноз правительства: 341,2 млн евро алкогольного акциза — это нереально

Директор института конъюнктуры Марье Йозинг считает нереалистичным прогноз правительства, согласно которому в бюджет поступит 341,2 млн евро алкогольного акциза.

”Проблема возникла в 2015 году, когда поднятие правительством акциза на 15% оказало существенное влияние на розничную стоимость крепкого алкоголя. И когда во второй половине года весь акциз добрался до розничных цен, потребители стали понимать, что за южной границей крепкий алкоголь существенно дешевле”, — сказала Йозинг Delfi.

”Вероятно, было бы разумно отказаться от поднятия акцизов в следующем году. Предполагается, что в государственный бюджет 2018 года поступит 341,2 млн евро алкогольного акциза, что на 120 млн больше, чем в этом году, и это крайне нереалистичный прогноз”, — заявила Йозинг.

Йозинг отметила, что точные объемы влияния приграничной торговли и уменьшения количества закупаемого финнами в Эстонии алкоголя станут известны в мае, когда будет готов основательный анализ.