12.04.2018, 08:49

Йозинг: цены на продукты сейчас выше, чем когда-либо раньше

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rus.delfi.ee
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Marje Josing, Urve Palo
Marje Josing, Urve PaloFoto: Ilmar Saabas

На сегодняшней пресс-конференции Института конъюнктуры Марье Йозинг сказала, что оценка экспертов состоянию экономики необыкновенно единодушна — все считают, что как сейчас, так и через полгода дела будут идти хорошо. В то же время для обычного потребителя еда в магазине дороже, чем когда-либо раньше.

У мировой экономики вообще и у наших крупнейших партнеров по экспорту, таких как Швеция и Финляндия, дела идут хорошо. Также несколько восстановилась Россия.

Рост цен на продовольственные товары продолжается, и дороже еда в магазинах никогда не была. Хорошая новость только в том, что цена на сливочное масло падает. В общем цены на продукты в последние два года очень волатильные.

Наконец инвестиции частного сектора снова нагнали частное потребление. несколько лет между ними были большие ножницы.

По оценке экспертов, самой большой проблемой экономики по-прежнему является нехватка квалифицированной рабочей силы. Она особенно усилилась в строительном секторе, где предложение не поспевает за спросом. Также по-прежнему трудно найти сильных руководителей.

На втором месте недостаточная инновативность и на третьем — недостаточная конкурентоспособность на международном уровне. Также эксперты недовольны решениями правительства в области экономической политики.

Если в общем чувство уверенности предпринимателя хорошее, то с отрицательной стороны выделяется торговый сектор. Здесь несколько причин. Во-первых, повышение цен — потребители стали гораздо более разборчивыми. Во-вторых, сильная конкуренция между розничными сетями. В-третьих, характерное для Эстонии чрезвычайно большое количество торговой площади на человека — все это нужно содержать, и в то же время по-прежнему строят новые торговые центры. В-четвертых, влияние приграничной торговли. В-пятых, быстрый рост э-торговли, который дает потребителям больше пространства для выбора.

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