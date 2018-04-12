Йозинг: цены на продукты сейчас выше, чем когда-либо раньше

На сегодняшней пресс-конференции Института конъюнктуры Марье Йозинг сказала, что оценка экспертов состоянию экономики необыкновенно единодушна — все считают, что как сейчас, так и через полгода дела будут идти хорошо. В то же время для обычного потребителя еда в магазине дороже, чем когда-либо раньше.

У мировой экономики вообще и у наших крупнейших партнеров по экспорту, таких как Швеция и Финляндия, дела идут хорошо. Также несколько восстановилась Россия.

Рост цен на продовольственные товары продолжается, и дороже еда в магазинах никогда не была. Хорошая новость только в том, что цена на сливочное масло падает. В общем цены на продукты в последние два года очень волатильные.

Наконец инвестиции частного сектора снова нагнали частное потребление. несколько лет между ними были большие ножницы.

По оценке экспертов, самой большой проблемой экономики по-прежнему является нехватка квалифицированной рабочей силы. Она особенно усилилась в строительном секторе, где предложение не поспевает за спросом. Также по-прежнему трудно найти сильных руководителей.