Jetoil открыло автоматическую заправку на Тартуском шоссе

Предприятие по продаже топлива Jetoil открыло возле бывшей таверны Куйвайые свою автоматическую заправку Козе, сообщает в пресс-релизе.

Автоматическая заправка Козе Jetoil расположена с правой стороны дороги возле съезда с Тартуского шоссе, ведущего в Косе. Это пятая автоматическая заправка Jetoil в Эстонии, остальные расположены в Кярдла, Кяйна, Виртсу и в Таллинне в Мустамяэ.

”На эстонском топливном рынке возникла ситуация, при которой крупные сети скупили малые заправки, из-за чего уровень конкуренции между заправками снизился, а маржа в розничной торговле увеличилась. Если до сих пор оптовая торговля составляла примерно 85-90% оборота Jetoil, то для того, чтобы повысить уровень конкуренции на рынке розничных продаж мы решили расшириться и на рынке розничных продаж, где с нашей точки зрения существует ниша для заправок с правильной концепцией в правильных местах", — сказал Вирго Арге, член правления Jetoil.

Возле заправки Козе в 2018 году дополнительно появится магазин, ресторан и автомойка.

Акционерное общество Jetoil — это работающее с 1999 года предприятие, занимающееся оптовой и розничной продажей жидких видов топлива, основным артикулом продаж которого является дизельное топливо и специально маркированное дизельное топливо.