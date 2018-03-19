Известный столичный ресторан хотел обнулить проданные подарочные карты, но закон не позволил

Находящийся между Теллискиви и рынком Балтийского вокзала ресторан Apelsini Raudtee сообщил недавно клиентам, что у все приобретенные у них подарочные карты становятся недействительными в связи со сменой владельца.

"Хотим уточнить срок действия подарочных карт ресторана Apelsini Raudtee. Выданные до 15.12.2017 подарочные карты больше не являются действительными в связи со сменой владельца в конце 2017 года. Пожалуйста, внимательно следите за указанной на картах дате. Подарочные карты, выданные начиная с 2018 года, являются действительными!" — сообщил ресторан на своем сайте и в Facebook.

Delfi связался с владеющей рестораном фирмой Must Kollane OÜ, представитель которой сообщил, что данное сообщение будет все же удалено, и все владельцы подарочных карточек могут посетить ресторан.

По словам эксперта по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, смена владельца не является оправданием для преждевременного завершения срока действия подарочных карт.

Если же на подарочной карте не указан срок действия, то на нее распространяется общий срок подачи гражданского иска, то есть три года с момента покупки. Данный принцип не действует, если на крате написано, что ее срок годности никогда не истекает.