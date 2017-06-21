Известный роскошным образом жизни бизнесмен обвиняется в масштабном отмывании денег

Недавно прокуратура предъявила известному своим шикарным стилем жизни бизнесмену Хенри Калласу (27) новое обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Это — совершенно новый поворот в продолжающейся судебной саге предпринимателя, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус рассказал, что в 2012-2013 гг из Финляндии на счет фирмы Калласа было переведено более 3,5 млн евро. Финская прокуратура обвинила его в махинациях при займе, но суд закрыл дело за давностью. В распоряжении Эвестуса находится свежий анализ легального дохода Калласа и его уровня жизни. При составлении документа следователи выявили расхождение в более чем 300 000 евро. Столько стоит, например, спортивный автомобиль Калласа Lamborghini Aventadór. К данному моменту арестовано более 100 000 евро.

Суд над Калласом начнется в августе. За отмывание денег в особо крупных размерах предусмотрено от 2 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в начале 2016 года Каллас предстал перед судом за сокрытие налоговых обязательств и необоснованное увеличение суммы ходатайства о возврате налогов. Согласно обвинению, предприятие Калласа весной 2011 года приобрело в квартале Торнимяэ в Таллинне квартиру стоимостью почти полмиллиона евро и задекларировало ее как коммерческую недвижимость, хотя на самом деле там проживал Каллас. В январе этого года суд признал Калласа виновным, но он обжаловал приговор в Госсуде.

Сам Каллас подал в суд на прокуратуру и Ekspress Meedia с требованием опровергнуть опубликованные неверные данные.