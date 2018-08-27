Известный магазин обуви внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей — за что?

"На прошлой неделе мы добавили в черный список комиссии по потребительским спорам одного торговца, а именно OÜ Kimsi Kaubad. Потребитель купил в магазине данного предприятия Extra Style сапоги за 78 евро, через три недели на левом сапоге отклеилась подошва", — пишет Департамент защиты прав потребителей. Дефект исправили, но он проявился снова, и на втором сапоге тоже. Торговец заявил, что дефект возник в результате действий потребителя, и несмотря на это, предложил потребителю в качестве компенсации 40% от цены сапог. Потребитель не согласился и пожелал вернуть всю сумму.

Комиссия по потребительским спорам пришла к выводу, что поскольку у сапог проявился тот же дефект менее чем через два месяца с начала использования отремонтированных сапог, речь идет о неудавшемся ремонте вещи в значении Обязательственно-правового закона. Следовательно, потребитель имеет право отказаться от договора из-за существенного нарушения договора со стороны торговца.

Поскольку торговец OÜ Kimsi Kaubad не исполнил решение комиссии в течение предусмотренных 30 дней, его внесли в черный список.

"Помните, что прежде чем вы совершите сделку, всегда просматривайте наши черные списки. Списки со временем меняются — предприятие убирают из списка, если правонарушение устранено", — напоминает департамент.

Магазины Extra Style есть, например, в торговых центрах Ülemiste и Nautica.