27.08.2018, 14:55

Известный магазин обуви внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей — за что?

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rus.delfi.ee
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Известный магазин обуви внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей — за что?
Kingapood. Foto on illustratiivneFoto: JOOSEP MARTINSON

Магазин Extra Style попал в черный список Департамента защиты прав потребителей, поскольку не исполнил решение комиссии.

"На прошлой неделе мы добавили в черный список комиссии по потребительским спорам одного торговца, а именно OÜ Kimsi Kaubad. Потребитель купил в магазине данного предприятия Extra Style сапоги за 78 евро, через три недели на левом сапоге отклеилась подошва", — пишет Департамент защиты прав потребителей. Дефект исправили, но он проявился снова, и на втором сапоге тоже. Торговец заявил, что дефект возник в результате действий потребителя, и несмотря на это, предложил потребителю в качестве компенсации 40% от цены сапог. Потребитель не согласился и пожелал вернуть всю сумму.

Комиссия по потребительским спорам пришла к выводу, что поскольку у сапог проявился тот же дефект менее чем через два месяца с начала использования отремонтированных сапог, речь идет о неудавшемся ремонте вещи в значении Обязательственно-правового закона. Следовательно, потребитель имеет право отказаться от договора из-за существенного нарушения договора со стороны торговца.

Поскольку торговец OÜ Kimsi Kaubad не исполнил решение комиссии в течение предусмотренных 30 дней, его внесли в черный список.

"Помните, что прежде чем вы совершите сделку, всегда просматривайте наши черные списки. Списки со временем меняются — предприятие убирают из списка, если правонарушение устранено", — напоминает департамент.

Магазины Extra Style есть, например, в торговых центрах Ülemiste и Nautica.

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