Известный интернет-магазин продолжает работу, несмотря на жалобы, долги и черный список

У владельца портала crazydeal.ee — опять долги, пишет Ärileht.

Популярный веб-портал crazydeal.ee, который администрирует Crazydeal Group OÜ (владелец — Кейт Пийбеманн) в январе внесли в черный список. Однако он продолжает деятельность, несмотря на жалобы. В четверг департамент сообщил, что Crazydeal продолжает активную торговлю, хотя имеющиеся проблемы решить не могут , а количество жалоб в департамент лишь растет.

Уже ранее в кредитном рапорте значилось, что предприятия не предоставили декларации, а в феврале появилась и налоговая задолженность. По данным Налогово-таможенного департамента, по состоянию на минувшую пятницу ее размер составлял 2 770 евро и 14 центов.

Пийбеманн не ответил Ärileht на вопросы о задолженностях Crazydeal Group OÜ, но отметил: ”Crazydeal Group OÜ с подачей деклараций об обороте действительно несколько опоздал, потому что у бухгалтера было больше работы, чем обычно; но они скоро будут поданы”.

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Напомним, как развивались события. В последние месяцы участились жалобы в Департамент защиты прав потребителей на фирму Crazydeal Group OÜ в связи с заказами через сайт www.crazydeal.ee. Основные проблемы потребителей — получение товара и возврат денег.

Начиная со второй половины прошлого года, то есть с момента, когда веб-площадкой www.crazydeal.ee стала заведовать фирма Crazydeal Group OÜ, в департамент поступило множество письменных заявлений. Из них следует, что торговец не выполняет свои договорные обязательства перед покупателем. Больше всего потребители жалуются, что продавец не придерживается обещанных сроков доставки. Также во многих случаях при возврате товара торговец не придерживается срока, отведенного для возврата уплаченной суммы. Жалобы потребителей были удовлетворены, а деньги — возвращены в основном после вмешательства департамента.

”Если условия интернет-магазина противоречат закону или ограничивают установленные законом права потребителя, следует в любом случае исходить из закона, — комментирует эксперт по коммуникациям Департамента защиты потребителя Пилле Калда. — Заключая любую сделку, потребителю важно быть бдительным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. При необходимости он может обратиться за советом в Департамент защиты потребителя, чтобы узнать о своих правах в конкретном случае. Обнаружив нарушение закона, потребитель может проинформировать об этом департамент, используя специальную форму на сайте”.