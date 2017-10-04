Известное латвийское предприятие Stenders купили китайские инвесторы

На этой неделе в Регистре предприятий Латвии была зафиксирована смена собственников и состава правления известной косметической компании Stenders. Новым владельцем 100% долей латвийского предприятия стала зарегистрированная на Каймановых островах компания CICC Ehealthcare Investment Fund, пишет портал rus.db.lv.

Ранее Stenders принадлежал частным лицам — Янису Берзиньшу, Зане Страве, Иеве Эглите и фонду BaltCap Latvia venture Capital Fund.

Со сменой владельцев изменен и состав должностных лиц предприятия. От должности освобождены члены совета Иева Эглите, Мартиньш Яунарайс и Зане Зиедоне, а также член правления Янис Берзиньш.

Вместо них в правление выбраны три гражданина Китая — Ксиа Ву, который стал председателем правления, а также Ганг Янг и Янг Зхао.

Как пояснил в разговоре с rus.db.lv Янис Берзиньш, сделка с китайскими инвесторами, действительно произошла, и она будет полностью завершена в течение недели. "Сделка позволит нам помочь в быстром развитии компании, а также в освоении глобальных рынков, своими силами сделать рывок довольно трудно", — сказал он.

Компания Stenders основана в 2001 году, предприятие изначально занималось производством косметической продукции, шариков для ванн, мыла и пр. Оборот компании в финансовом году с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 года составил 8,028 млн евро, убытки — 633 тысячи евро.