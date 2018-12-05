Известная фирма таксоизвоза внезапно прекратила деятельность в Таллинне

В конце ноября фирма Elektritakso внезапно сообщила, что перестает обслуживать клиентов в Таллинне — в первую очередь в связи с ростом страховых платежей.

Глава Elektritakso Эрмо Контсон жалуется, что страховые фирмы настолько завысили платежи, что это оказывает серьезное давление а бюджет фирмы. По его словам, таксопарк приносил бы прибыль с 30 машинами и 100 водителями, но фирме еще до этого далеко.

Кнотсон объясняет, что если раньше за страховку автомобиля в год приходилось платить около 1200 евро, то теперь сумма возросла до 4500 евро, а он даже видел предложения и в 64 000 евро. Платежи начали резко расти весной, иногда по 100 евро в день.

Таким образом, ни одна фирма не хочет их страховать. Контсон считает, что это абсурдная ситуация, так как в случае с такси ущерб от дорожных происшествий совсем небольшой.

Из-за ухода Elektritakso со столичного рынка без работы остались 30 водителей. Контсон отметил, что фирма вернулась бы в Таллинн, если страховые выплаты стали бы ниже.