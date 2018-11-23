23.11.2018, 15:10

Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС


rus.delfi.ee
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Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

ЕЦБ не публикует курс валют тех стран, экономика которых нестабильна и непрогнозируема. К таким странам относятся, например, Венесуэла и Белоруссия. Если провозимой через границу валюты не будет среди опубликованных ЕЦБ официальных обменных курсов, сумма будет пересчитываться в евро на основании признанных на финансовых рынках периодических изданий или интернет-сайтов.

Согласно правилам, принятым Европарламентом и Советом Европы в 2005, любая сумма свыше 10 000 евро, ввозимая в ЕС или вывозимая из него, должна быть задекларирована на границе.

Действующий закон предусматривает, что валюта пересчитывается по утреннему курсу Центробанка той страны, которой принадлежат эти деньги.

Сейчас данные из декларации вводятся в информационную систему Центрального таможенного управления. С 2019 года планировалось разработать функционал декларирования наличных денег в системе обработки данных Электронной таможни (EMDAS — Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā). Курсы валют в этой системе обновляются раз в месяц на основании данных ЕЦБ. Министерство финансов произвело подсчёты и пришло к выводу, что разрабатывать отдельный функционал нецелесообразно: в год декларируют такие суммы всего около 300 человек. Поэтому будет использоваться уже существующие возможности системы EMDAS.

Чтобы упростить применение новой нормы, курсы валют, согласно которым нужно декларировать наличность на границы, будут публиковаться на сайте Службы госдоходов (СГД). Информацию можно будет найти в разделе "Таможня" — "Путешествия за пределами ЕС" — "Декларирование наличных денег".

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Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

23.11.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
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