Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

ЕЦБ не публикует курс валют тех стран, экономика которых нестабильна и непрогнозируема. К таким странам относятся, например, Венесуэла и Белоруссия. Если провозимой через границу валюты не будет среди опубликованных ЕЦБ официальных обменных курсов, сумма будет пересчитываться в евро на основании признанных на финансовых рынках периодических изданий или интернет-сайтов.

Согласно правилам, принятым Европарламентом и Советом Европы в 2005, любая сумма свыше 10 000 евро, ввозимая в ЕС или вывозимая из него, должна быть задекларирована на границе.

Действующий закон предусматривает, что валюта пересчитывается по утреннему курсу Центробанка той страны, которой принадлежат эти деньги.