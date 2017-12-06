Изменения Закона о соцобеспечении: появится пособие на похороны

Сегодня в Рийгикогу были приняты поправки к закону о социальном обеспечении, благодаря которым система прожиточного пособия станет более гибкой и будет способствовать возвращению получателей пособия на рынок труда, сообщает Министерство социальных дел.

Прожиточный минимум в следующем году будет составлять 140 евро в месяц. Также государство поддержит организацию похорон всех усопших в объеме 250 евро и выделит соответствующие средства местным самоуправлениям.

”Важно способствовать тому, чтобы трудоспособные получатели прожиточного пособия возвращались на рынок труда, поскольку именно работа лучшим образом защищает от бедности. Мы создадим для этого более гибкие условия”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Если по действующей системе прожиточное пособие сокращается уже в первый день зарплаты, то новая система создаст более льготные условия на протяжении полугода”.

В дальнейшем, когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев в доходы человека будет засчитываться лишь 50% от зарплаты. Описанное исключение предназначено для тех, кому как минимум в течение двух последних месяцев подряд было назначено прожиточное пособие, не принимая трудовые доходы в расчет и им можно воспользоваться лишь один раз в течение двух лет. Также будут созданы более гибкие условия для работы школьников, например, на каникулах, поскольку по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия.

Начиная с 2018 г. пособие вырастет 130 до 140 евро в месяц. Будет отменено семейное пособие по необходимости и вмесош этого для совершеннолетних прожиточный минимум вырастет в 1,2 раза, то есть 168 евро в месяц вместо 130 евро. О прожиточном пособии можно будет возможно ходатайствовать на протяжении всего месяца, то есть будет упразднено требование о предоставлении ходатайства к 20-му числу. У местных самоуправлений будет больше гибкости при принятии решений по расчету пособия и тому, какие доходы можно не засчитывать при назначении пособия.

Поправками к закону будет восстановлено пособие на похороны, которым государство поддержит организацию похорон всех усопших в объеме 250 евро. Назначение пособия на похороны перейдет в компетенцию местного самоуправления. Местные самоуправления смогут использовать выделенные из государственного бюджета средства как на выплату пособия на похороны, так и на покрытие расходов на организованные местным самоуправлением похороны.

В 2016 г. местные самоуправления выплачивали прожиточное пособие 15 300 семьям. В общей сложности прожиточное пособие получало 27 990 человек, что составляет 2,1% от населения Эстонии.

В 2016 году в общей сложности 180 единиц местного самоуправления (85% муниципалитетов) выплатили пособия на похороны в объеме более чем 860 700 евро.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.