Изменения в системе распределения пособий сократят штат EAS на 45 человек, а бюджет на 134 млн евро

С 1 сентября 2018 года Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) делегирует внедрение схем по пособиям региональной сферы Государственному центру опорных услуг и в дальнейшем сосредоточится на экспорте эстонских предприятий, росте доходности от туризма и привлечению в страну внешних инвестиций, пишет Ärileht.

В результате изменений нынешний бюджет EAS сократится на 134 млн евро и, а штат — примерно на 45 рабочих мест. Все эти сотрудники переберутся в центр опорных услуг.

С передачей региональных пособий структурные средства EAS 2014-2020 сократятся в общей сложности на 254 млн евро, поступления из государственного бюджета уменьшатся примерно на 10 млн евро в год.