Изменения в процессе подачи налоговых деклараций: департамент лично свяжется с теми, кому придется доплатить

В прошлом году вступило в силу изменение, касающееся не облагаемого налогом дохода. Лица с годовым доходом до 14 400 евро могут использовать 6000 евро не облагаемого налогом дохода в год, а у зарабатывающих в год 14 400–25 200 не облагаемый налогом доход равен нулю.

В результате этого в 2018 году 55 000 человек использовал больше не облагаемого налогом дохода, чем и м полагается, а около 500 000 человек — меньше. То есть государству переплатили 130 млн евро, а недоплатили — 11 млн евро.

Стоит отметить, что к доходам относятся также деньги, заработанные на дивидендах или продаже недвижимости. Это значит, что если человек заработал за год, например, 12 000 евро и попросил работодателя установить уровень не облагаемого налогом дохода на нуле, желая потом получить значительный возврат налога, но при этом за год заработал 20 000 евро с продажи недвижимости, то годовой доход превышает 25 200 евро — стоит оставить надежду получить что-то после подачи декларации.

Более плохой сценарий — если человек с основным доходом и доходом от продажи недвижимости установил не облагаемый налогом доход на уровне 500 евро в месяц. В таком случае ему придется доплатить подоходный налог как с отчуждения собственности, так и с зарплаты. Если раньше дивиденды не учитывались, то в этом году они тоже суммируются с годовым доходом.

Важные обновления

Налогово-таможенный департамент (MTA) также обновил среду подачи декларации. Из нее пропал предпросмотр доходов, который раньше можно было посмотреть в начале февраля перед периодом подач деклараций. Теперь доходы можно просто просматривать круглый год в e-maksuamet.