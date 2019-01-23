23.01.2019, 07:30

Изменения в процессе подачи налоговых деклараций: департамент лично свяжется с теми, кому придется доплатить

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rus.delfi.ee
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EuroFoto: Ilmar Saabas

С 15 февраля начинается период подачи налоговых деклараций. При этом стоит учитывать, что в этом году произошло несколько существенных и технических изменений.

В прошлом году вступило в силу изменение, касающееся не облагаемого налогом дохода. Лица с годовым доходом до 14 400 евро могут использовать 6000 евро не облагаемого налогом дохода в год, а у зарабатывающих в год 14 400–25 200 не облагаемый налогом доход равен нулю.

В результате этого в 2018 году 55 000 человек использовал больше не облагаемого налогом дохода, чем и м полагается, а около 500 000 человек — меньше. То есть государству переплатили 130 млн евро, а недоплатили — 11 млн евро.

Стоит отметить, что к доходам относятся также деньги, заработанные на дивидендах или продаже недвижимости. Это значит, что если человек заработал за год, например, 12 000 евро и попросил работодателя установить уровень не облагаемого налогом дохода на нуле, желая потом получить значительный возврат налога, но при этом за год заработал 20 000 евро с продажи недвижимости, то годовой доход превышает 25 200 евро — стоит оставить надежду получить что-то после подачи декларации.

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Более плохой сценарий — если человек с основным доходом и доходом от продажи недвижимости установил не облагаемый налогом доход на уровне 500 евро в месяц. В таком случае ему придется доплатить подоходный налог как с отчуждения собственности, так и с зарплаты. Если раньше дивиденды не учитывались, то в этом году они тоже суммируются с годовым доходом.

Важные обновления

Налогово-таможенный департамент (MTA) также обновил среду подачи декларации. Из нее пропал предпросмотр доходов, который раньше можно было посмотреть в начале февраля перед периодом подач деклараций. Теперь доходы можно просто просматривать круглый год в e-maksuamet.

О том как посмотреть, придется ли доплачивать государству подоходный налог, Delfi уже пиал здесь.

В этом году впервые заполнить декларацию можно будет на смартфоне. Раньше эта функция была доступна частично, например, там не было инвестиционных счетов.

Кроме того, департамент планирует до 14 февраля лично оповестить тех, кто в прошлом году не подавал декларацию, так как все доходы шли от одного работодателя, но кто должен подать ее в этом году в связи с требованием доплатить подоходный налог. В середине марта персональный оповещения будут также разосланы уже всем, кто еще не подал декларацию, но имеет право получить деньги или обязательство доплатить их.

Налоговую декларацию не обязаны подавать физические лица, являющиеся резидентами Эстонии, которым не надо доплачивать дополнительный подоходный налог (за исключение отдельных случаев) или же лица, чей годовой доход не превысил необлагаемый уровень в 6000 евро.

В этом MTA планирует еще во время срока подачи деклараций заставить людей задекларировать все свои доходы. Департамент заранее проведет анализ рисков и отправит тем людям запрос, которые, согласно их анализу, должны задекларировать доход от предпринимательской деятельности, продажи или сдачи в аренду недвижимости.

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