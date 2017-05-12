Изменения требований к рабочей среде снизят административную нагрузку на предпринимателей

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке изменений к законам о здравоохранении и безопасности на рабочем месте, благодаря которым снизится административная нагрузка работодателей, а рабочая среда станет безопаснее.

”Ряд действующих сейчас требований к рабочей среде устарел и несет бессмысленную нагрузку на предпринимателей. При этом, безопасность на рабочем месте не повышается. Цель намеченных изменений — улучшить правовую ясность регуляции здравоохранения и безопасности на рабочем месте и заметно сократить бюрократию. Закон станет понятнее для работников и работодателей и его применение будет сопряжено с меньшими затратами”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, передает Министерство социальных дел.

Планируется, что предложенные решения сделают проверку здоровья более целенаправленной и лучше прежнего защитят работника от непосредственных опасностей. В случае некоторых факторов, как например биологические опасности и канцерогены, проверка здоровья будет проходить до непосредственного соприкосновения с опасностью в рабочей среде.

В дальнейшем работодатель сможет отправить работника на первичную проверку здоровью в течение более продолжительного времени, что означает, что проверка здоровья будет проводиться в течение испытательного срока, а не в первый же месяц работы. Также надо будет уделять больше внимания причинам, из-за которых работника направляют на проверку здоровья. Работника следует направлять на проверку здоровья исходя из встречающихся на работе опасностей. Запланированные изменения сократят временные и финансовые затраты работодателя.

Изменения дадут работодателям больше свободы в организации руководства, обучения и первой помощи работникам, исходя из нужд предприятия. У работодателя должно быть больше возможностей решать, кто и как будет направлять работников, принимая во внимание специфику и опасность работы. Также у работодателя больше свободы выбора средств и тех, кто оказывает первую помощь, принимая во внимание характер деятельности и частоту случаев нанесения вреда здоровью.

Благодаря изменениям также сократятся ненужные и устаревшие обязанности. Работодатель больше не будет должен отчитываться обо всех незначительных происшествиях, а лишь о случаях, где результатом происшествия стала временная нетрудоспособность, тяжелая травма или смерть. У трудовой инспекции будет право во избежание повторного производства отказываться от рассмотрения происшествий с летальным исходом, если началось уголовное делопроизводство.