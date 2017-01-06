Во времена финансового кризиса шведские банки были источником стабильности Эстонии, но если сейчас в экономике Швеции произойдут какие-либо негативные изменения, то они отразятся и на нас, пишет Eesti Päevaleht.

Шведским банкам принадлежит около 80% банковской системы Эстонии. По данным Эстонкой финансовой инспекции, по состоянию на конец сентября прошлого года рыночная доля действующих в нашей стране Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea и Scania Finans составляла в общей сложности 79% от вкладов и 80% от кредитов.

Если в Швеции произойдет что-то, что повлияет на тамошний банковский сектор, то материнские банки могут в ускоренном порядке ограничить выдачу кредитов в странах Балтии, как это было после того, как в Эстонии лопнул мыльный пузырь сектора недвижимости.

”Самый большой риск для эстонского банковского сектора кроется во внешней среде, преимущественно, в быстром росте кредитной отрасли и росте цен на недвижимость в Северных странах, — сообщила инспекция в конце года. — Если риски шведского рынка реализуются, то это повлияет и на рынок банковских услуг в Эстонии. Риск уменьшается наличием у банков собственных резервов”.

Рост экономики в Швеции идет быстрыми темпами, но проблема кроется в перегреве рынка недвижимости и большом налоговом бремени домохозяйств.

Рост цен на жилье в Швеции в прошлом году резко замедлился, но по-прежнему продолжается. Прежде всего, проблема касается крупных городов.

Несмотря на то, что в Эстонии действуют те же банки, что и в Швеции, они не перенесли сюда т. н. пакет хорошей жизни. В Эстонии и других странах Балтии отсутствует возможность выплачивать кредит не по графику, а тогда, когда возникнет такая возможность или интерес. Именно так это происходит в Швеции: клиент заселяется в дом или квартиру и выплачивает только проценты по жилищному кредиту. По сути приобретающий в Швеции жилье является арендатором, который платит вместо арендной платы проценты по кредиту. Поэтому для того, чтобы удержать рост цен и кредитов, в отношении части кредитов были установлены требования по произведению выплат по графику.

”Сегодня риски более высокие, чем год назад, так как кредитный рост по-прежнему сильный, — сказал главный аналитик Nordea Rootsi Торбьёрн Исакссон. — Ключевым вопросом является расходы на финансирование, особенно жилищных кредитов. Если расходы на них останутся на нынешнем уровне, то жилищный рынок останется стабильным и у нас не будет проблем. Проблемы могут возникнуть, если по какой либо причине, которую мы сейчас не можем предвидеть, расходы на финансирование увеличатся существеннее, чем мы рассчитываем”.

Для домохозяйств опасность представляет установление процентов на обычном уровне, так как это может осложнить обслуживание кредитов. Кроме того, на способность людей выплачивать займы может повлиять рост безработицы и замедление роста зарплат.

Вероятно, Швеции удастся справиться с ситуацией, но о возможных проблемах на рынке недвижимости говорится уже годами. Пока, к счастью, риски не реализовались.