Издание: в стоматологической клинике используют сомнительный "чудо-аппарат"

В комнате ожидания расположившейся на улице Вилмси в Кадриорге стоматологической клиники PresiDent на столе лежат проспекты, восхваляющие свойства чудо-аппарата под названием TimeWaver. Устройство якобы может излечить всех: людей, котов, собак и даже фирмы, пишет Eesti Päevaleht.

Буклет рекламирует работающих с этим аппаратом специалистов, в том числе стоматолога клиники Кристи Отти.

На сайте клиники отмечается, что аппарат сканирует человека, и на основании полученных данных составляется план лечения. ”Также при помощи технологии TimeWaver мы можем найти энергетическую причину заболевания зуба”, — написано в рекламе.

Речь идет об изобретении немца Маркуса Шмике, которое, как утверждается, способно не только считывать с людей, кошек, собак, домов и предприятий все болезни и другие проблемы, но и решать их. Решение или лечение представляет собой, в основном, воздействие при помощи поступающего через TimeWaver легкого электрического тока. Лечение чудо-аппаратом довольно дорогое: один только ознакомительный сеанс стоит 120 евро. Десять сеансов можно приобрести за 200 евро. Также аппарат можно арендовать за 350 евро в месяц. Шесть месяцев лечения стоят 400 евро.

Как бы то ни было, ни одно из действий аппарата научно не доказано, что подтверждают и сами приверженцы TimeWaver. ”Из-за недостатка научных исследований и доказательного материала общепризнанная наука и медицина могут не акцептировать наличие инфополя, а также его влияние и возможное влияние аппаратов TimeWaver на здоровье и благополучие человека”, — значится на официальной странице TimeWaver. Отмечается также, что поскольку чудо-устройство официально не является медицинским аппаратом, то работать на нем может любой.

”Во многих странах приведение в порядок энергетики и инфополя акцептируется в качестве отрасли т. н. компллиментарной медицины (китайская медицина, гомеопатия и т. д.). Если врач располагает возможностями для оценки проблем пациентов с разных точек зрения, то у у него есть возможность и для того, чтобы лучше понять сути проблемы и заниматься не последствиями, а возможными причинами”, — комментирует ситуацию Кристи Отт.

”За годы TimeWaver оказал помощь в нашей клинике более ста раз, в основном, через понимание того, какие психосоматические проблемы стали причиной боли или иных осложнений. Как правило, эти открытия помогают самим людям существенно изменить и сознательно упорядочить отношение к своему здоровью”. Вопрос о том, сколько пациенты за это заплатили, доктор, ссылаясь на коммерческую тайну, оставляет без ответа.

”Если в результате дополнительного лечения пациенту не был нанесен урон здоровью, союз стоматологов не имеет причин для вмешательства”, — разводит руками президент союза Марек Винк.

Стоит отметить, что Отти приобрела TimeWaver самостоятельно и не связана с фирмой, предоставляющей соответствующие медицинские услуги. Занимающуюся TimeWaver фирму Lovistic OÜ в начале 2015 года основал имеющий довольно пестрое прошлое Айвар Халлер, который сейчас называет себя просто ментором. В качестве пайщика в бизнес вложился директор шинного союза Каур Куурме. Из единственного на данный момент годового отчета следует, что руководство взяло заем на инвестиции в размере 45 000 евро, приобрело три аппарата TimeWaver на сумму около 30 000 евро, арендовало площадь по адресу Тулика, 19 и стало предлагать услуги. Вероятно, большая часть работы делается бесплатно, поскольку в течение года в качестве зарплаты было выплачено всего около 600 евро. Примечательно также и то, что продажи услуг TimeWaver в самом начале происходили под прикрытием научных исследований, за участие в которых, однако, с подопытных бралась плата. Всего было найдено 20 добровольцев, которым пришлось выложить за участие в ”исследовании” 700 евро в течение года. Команда ”исследователей” состояла из представителей фирмы, в качестве единственного врача была привлечена Рийна Раудсик, более известная как доктор, рекомендующий лечиться содой.

Бизнес по продвижению TimeWaver не ограничивается одной столько стоматологический клиникой. Боли, воспалительные процессы, рак, депрессия, глаукома, восстановление сетчатки, болезни сердца, рассеянный склероз, аллергии, диабет, проблемы с суставами…От этих и других болезней, по заверению представителей фирмы, способен вылечить данный чудо-аппарат. Приверженцы TimeWaver хотя и отмечают необходимость продолжать традиционное лечение, о том, что речь идет о недоказанном с научной точки зрении действии, говорят неохотно.