В последние дни прошлого года суд начал в отношении последователя Facio Riito Ehitus санационное производство, поскольку фирма задолжала почти 200 кредиторам в общей сложности 2,5 млн евро. Сами кредиторы относятся к санации скептически, так как почерк Facio предполагает, скорее, объявление банкротом, пишет Eesti Päevaleht.

В худшем случае из-за отсутствия средств на производство фирма не сможет сделать и этого.

Так, из-за отсутствия имущества банкротство настигло и Facio Ehitus. Эта была пятая обанкротившаяся фирма, связанная с Facio и ее владельцем Тоомасом Тромпом. Кредиторы, у которых при помощи различных банкротных схем были украдены миллионы евро, не согласились выложить еще 10 794, чтобы попытаться получить от фирмы хоть что-то (на ее счету оставалось 1,39 млн евро). По данным бизнес-регистра, последние шесть лет аудитором Facio Ehitus являлся Сергей Гриценко.

Рокировки

В 2010 году фирма была перерегистрирована по адресу Ряга, 10 и переименована в AS Räga. Последний экономический отчет фирмы за 2010 год был подан в 2013 году. Аудитор Гриценко поставил на нем отметку о невозможности дать полную картину финансового состояния из-за двух продолжающихся судебных процессов. Также, по его оценке, бухгалтерский отчет в существенной степени правильно и справедливо отражал финансовое положение фирмы. Räga прекратила свою деятельность в 2013 году.

В том же году Facio Ehitus была разделена на Facio Ehitus и Facio Eesti, часть имущества перекочевала в Facio Eesti. Обе фирмы на сегодняшний день являются банкротами.

В распоряжении издания оказались выписки с банковского счета Facio Ehituse AS за период с января 2011 года по сентябрь 2012, из которых видно, что в 2011 году между связанными с Facio фирмами началось движение средств. Так, деньги переводились Elinord Ehitus, Facio Ehitus, Räga и Facio OÜ, Riito Ehituse OÜ. Аудитором последней в 2011-2014 гг являлся также Гриценко. Всего за этот период со счета Facio Ehitus на счет Riito было переведено более 260 500 евро.

69 центов судебному исполнителю

В первой половине 2012 года со счета Facio Ehitus были оплачены расчетные кредиты связанным с Тромпом фирмам: Elinord Ehitus получила 15 000 евро, OÜ Facio 5400 и 262 евро. Оставшиеся 69 центов достались судебному исполнителю Кайре Пыльтс.

5 апреля 2013 года Facio Ehituse OÜ и Facio Eesti OÜ продали свои умения и строительный опыт фирмам Riito Ehituse OÜ и Facio OÜ. Причиной продажи стало участие в государственных тендерах. Обе фирмы заплатили за опыт 2500 евро.

Аудитор Сергей Гриценко подтвердил, что являлся аудитором Facio, но на остальные вопросы пообещал ответить письменно. Он отметил, что последний раз проводил аудит Facio в 2012 году и не в курсе дальнейшего финансового состояния фирм. Вопрос о том, почему он ни разу не отметил их тяжелое финансовое положение, приведшее к банкротству, Гриценко оставил без ответа.

Начиная с 2011 года, Riito Ehitus выиграла в общей сложности 57 государственных тендеров, в том числе и по ремонту Монумента Свободы.

С владельцем, руководителем и создателем фирм Facio Тоомасом Тромпом журналистам поговорить не удалось.