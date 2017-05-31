31.05.2017, 08:15

Издание: сын Крууда загнал Tere в угол


rus.delfi.ee
EST
TERE - piim
Foto: Taavi Arus

Сын экс-владельца молочного производства Tere Оливера Крууда загнал предприятие в угол, в результате чего фирме пришлось раскошелиться, пишет Maaleht со ссылкой на Äripäev.

Карл Крууда, более известный своими навыками гонщика и участием в ралли, был членом совета Tere около года: с ноября 2015 по октябрь 2016, после чего возник конфликт, который в итоге привел Крууда и Tere в суд.

В марте Tere ”сдался” Крууда и согласился с его иском, в результате чего предприятие должно выплатить Крууда-младшему более 34 000 евро, а также заплатить пени и покрыть процессуальные расходы в размере 1300 евро.

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