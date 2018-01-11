11.01.2018, 19:26

Издание: скоро многие маленькие города Эстонии превратятся в ”призраки”

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rus.delfi.ee
EST
Издание: скоро многие маленькие города Эстонии превратятся в ”призраки”
Foto: Andres Putting

Дальнейший прирост населения будет наблюдаться только Таллинне и Маарду, маленькие города ожидает резкое уменьшение числа жителей. Мэры же этих городов не хотят в это верить и строят радужные планы, пишет Maaleht.

Согласно прогнозу Департамента статистики и Тартуского университета, больше всего потеряет Кохтла-Ярве, где к 2040 году число жителей уменьшится на примерно 44% (на рубеже столетий в городе проживало 48 800 человек). Около 40% потеряют Выру и Вильянди, а также Силламяэ и Раквере.

Издание попросило мэрии некоторых городов рассказать, каким они видят свое будущее, и выяснилось, что многие смотрят вперед с оптимизмом.

Премьер-министр Юри Ратас сказал изданию, что решение демографической проблемы является главным приоритетом правительства. Именно с целью обеспечения дальнейшей дееспособности самоуправлений была проведена административная реформа, приятны решения о переводе 1000 государственных рабочих мест в регионы, о развитии дорог, в том числе железнодорожных, автобусного сообщения.

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