Издание: сделка госфирмы EVR Cargo с Россией стала ”вопросом веры”

Всего за несколько дней руководителя государственного перевозчика EVR Cargo практически записали в изменники родине, обвинив в намерении подарить деньги предприятия Путину, пишет Eesti Päevaleht.

Почти полтора года назад тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кристен Михал сам назначил на пост руководителя государственного перевозчика EVR Cargo Рауля Тоомсалу, который уже к тому моменту имел более чем десятилетний опыт сотрудничества с Россией. Теперь же покинувший министерское кресло Михал выражает сомнения по поводу того, находится ли Тоомсалу в здравом уме, и по сути нарекает его марионеткой в исполнении подписанного между Центристской партией и Единой Россией соглашения.

Многие противники планов Тоомсалу говорят, что время для их воплощения неподходящее как с политической, так и экономической точки зрения.

Сам Тоомсалу парирует, что эти сделки имеют банковские гарантии, что договора заключаются в евро, а не в рублях; что вагоны сдаются в аренду не напрямую российскому предприятию, и это снижает риск двойного налогообложения; что поиск инвесторов уже начался и что вторая сторона испытывает к сделке большой интерес. Министр экономики Кадри Симсон также отмечает, что Cargo сдавал вагоны в аренду в Россию еще задолго до прихода центристов.

Напомним, что не так давно государственная компания EVR Cargo сообщила о планах по созданию в России дочерней компании, в результате чего сразу же подверглась критике на самом высоком уровне.

С острой критикой планов EVR Cargo по сотрудничеству с российскими транспортными фирмами выступает, к примеру, депутат Европарламента Урмас Паэт.

”План принадлежащего государству предприятия EVR Cargo о взятии кредита для того, чтобы заказать у российского завода вагонов на 35 млн евро и, пользуясь тамошним дефицитом вагонов, сдать их в аренду там же, звучит, будто эта принадлежащая Эстонии фирма находится в другой реальности или будто Эстония решила, что аннексия Крыма 2014 года и война в Восточной Украине и установленные Евросоюзом в результате этого санкции в отношении России ничего не значат”, — написал Паэт в Eesti Päevaleht.