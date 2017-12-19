Издание: рынок недвижимости начинает ”трещать”

Крупные агентства признают, что рынок недвижимости перегрет, но опасности обвала пока нет, пишет Eesti Päevaleht.

По словам аналитика Uus Maa Ристо Вяхи, время роста цен на квартиры прошло и далее будет наблюдать более ровный темп. ”Тем не менее, в это видимом спокойствии существуют некоторые раздражители, на которые нельзя не обращать внимания. В 2018 году мы будем больше говорить о рабочей силе, ее нехватке и все более увеличивающейся цене на строительство”, — отметил он.

”Это может привести к росту конечных цен на продаваемые объекты, что, однако, может оказаться не по карману потенциальным покупателям. В состоянии общей эйфории мы забыли, что Эстония все же пока развивающееся государство, в котором дела с уровнем жизни обстоят так, как обстоят”, — сказал эксперт.

По словам партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, уже сейчас есть объекты, испытывающие сложности. ”Совсем таких домов, где было бы продано всего несколько квартир, нет, но есть здания, в которых не продана половина или больше. Это более дорогая часть рынка, где покупателей мало”, — говорит он, отмечая, что зачастую цена не соответствует качеству. ”Покупатель не дурак. Особенно тот покупатель, который приобретает себе квартиру за полмиллиона”.

Как Вяхи, так и Сооман более оптимистично настроены в отношении новостроек в спальных районах.

Так ожидать ли все-таки выстрела? ”Вопрос не в выстреле, а в том, что дефицит рабочей силы в одном секторе в какой-то момент начнет оказывать влияние на другие сферы. Если рост цен продолжится, то строители начнут испытывать сложности с выполнением договоров и ”соскакивать”. Также могут ”соскочить” и заказчики, если будут видеть, что строителям трудно выполнять свои обещания”, — сказал Сооман.