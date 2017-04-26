Издание: проект Rail Baltic окажется в исчисляемом миллиардами минусе

Согласно проведенному агентством Ernst&Young исследованию, проект Rail Baltic без учета помощи со стороны ЕС окажется в минусе на 4 млрд евро, а с учетом помощи ЕС — на 0,6 млрд, пишет Ärileht.

Общая стоимость инвестиций составит 5,8 млрд евро, остаточная стоимость — 1,3 млрд евро.

Если дисконтировать, то есть принимать во внимание стоимость денег с учетом фактора времени, размер инвестиций составит 4,2 млрд евро, а остаточная стоимость через 30 лет — 0,3 млрд евро. За эти 30 лет железная дорога заработала бы 0,9 млрд евро, а на ее содержание ушло бы также около 0,9 млрд.

Исследование гласит, что всего за 30 лет дорога принесла бы 245 млн евро прибыли без учета первоначальной инвестиции. С учетом дисконтирования инвестиции весь проект останется в минусе на 3957 евро, то есть почти на 4 млрд евро.

В случае 85% финансирования со стороны ЕС 4634 млн евро внесет ЕС, а 1155 млн страны Балтии. С учетом дисконтирования инвестиций финансирование со стороны ЕС покроет 3365 млн евро общих убытков. Таким образом страны Балтии останутся в минусе на 593 млн евро.

Эстонская часть проекта останется в минусе на 138 млн, то есть наполовину от инвестированных 268 млн.

Таким образом, проект Rail Baltic при рассмотрении ситуации на ближайшие 30 лет, окажется убыточным для стран Балтии проектом даже с учетом 85% участия со стороны ЕС. Прибыль (16,2 млрд евро), согласно расчетам агентства, возникнет не за счет самой железной дороги, а за счет ее влияния на экономику и среду. 3,2 млрд из этой суммы планируется получить за счет уменьшения загрязнения воздуха, 3 млрд за счет компенсации климатических изменений, остальные 10 млрд распределятся между благоприятным воздействиям вследствие транспортировки пассажиров и грузов (сокращение времени перевозок, удешевление, улучшение безопасности, снижение уровня шума и тому подобное).

С резюме исследования на английском языке можно ознакомиться по ссылке.