Издание: принадлежавший Репинскому магазин постоянно в долгу перед поставщиками

Малые предприниматели, сотрудничающие с магазином сельхозпродукции Konju, который принадлежит бывшему министру по делам сельской жизни Мартину Репинскому, жалуются на то, что им приходится очень долго ждать вырученных за товар денег и постоянно напоминать об этом, пишет Maaleht.

Хозяева расположенного в Пыльвамаа хутора Zerna выращивает зерновые и изготавливают из них экологически чистую муху и хлопья. Как и любые малые предприниматели, им приходится постоянно думать о том, где сбыть свою продукцию, поэтому они очень обрадовались, когда два с половиной года назад Репинский открыл в Таллинне магазин соответствующей специализации и взял на реализацию их товар. Торговля шла хорошо и периодически приходилось пополнять запасы.

Однако радость была недолгой. В один прекрасный момент деньги за товар поступать перестали. ”Кормили обещаниями. Время от времени я бомбил, но потом махнул рукой”, — рассказывает хозяин Zerna Майду Консап.

За два года образовался долг в размере 900 евро, из которых в прошлом году было заплачено 46 евро. ”Для нашей фермы это большие деньги, особенно после банкротства доходного товарищества Eesti Mahe, которое осталось нам должно 6000 евро”, — сказал Консап.

Пасечник Тоомас Альт из деревни Тякуметса в Ида-Вирумаа также на протяжении двух лет продавал Konju мед и испытывал проблемы с получением денег за реализованную продукцию. ”Постоянная свистопляска”, — охарактеризовал ситуацию Альт, который тоже перестал посылать в магазин свой товар, пока все счета не будут оплачены. На данный момент фирмой не оплачен счет за октябрь.

Вера Путан из Нарва-Йыэсуу, которая вместе с дочерью занимается выпечкой хлеба и другой кондитерской продукции, рассказала, что Репинский задолжает им с начала августа прошлого года. ”Сначала долг был 1200 евро, но в декабре он оплатил 500”, — поведала женщина.

”С Konju Talupood OÜ я на данный момент связан ровно настолько, что, как и другие производители, поставляю им продукцию с козьей фермы Konju, — прокомментировал ситуацию Репинский. — Konju Talupood OÜ было куплено у нас вместе со всем имуществом, договорами и обязательствами”.

По данным коммерческого регистра, Репинский с декабря прошлого года не состоит в правлении предприятия. На данный момент членом правления и владельцем Konju Talupood OÜ является Ксения Клочкова.

Стоит отметить, что именно в тот день, когда издание попросило у Репинского комментарий по поводу долга хутору Zerna, последнему на счет поступила долгожданная сумма.

”Зачастую я вообще не знаю, что этот счет не оплачен, пока владелец предприятия или бухгалтер мне не позвонит и не скажет. Например, вчера я встречалась с бухгалтером одной фирмы и теперь знаю, сколько точно мы должны им. Система магазина отображает не все неоплаченные счета. Бывает, что кто-то обращается напрямую в инкассо, другие понимают, что у магазина новый владелец. Если магазин Konju кому-то должен, то можно позвонить мне. Сделаю все, чтобы ликвидировать задолженности”, — прокомментировала ситуацию новый владелец магазина Ксения Клочкова.