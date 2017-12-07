Издание: правительство дарит производителям жидкого топлива миллионы

Правительство продлило на год принятый еще Таави Рыйвасом режим льготной платы за использование сланцевых ресурсов, в связи с чем предприниматели могут выиграть миллионы евро, пишет Eesti Ekspress.

Изначально льготы были введены в связи со сложным положением производителей масла, оказавшихся на грани закрытия. Государство не могло допустить, чтобы тысячи людей в Ида-Вирмуаа остались без работы. По прогнозам Министерства окружающей среды, государство недополучит в общей сложности 55 млн евро, которые останутся у предпринимателей: 12 млн евро во второй половине 2015 года, 22 млн евро в прошлом году и еще 21 млн евро в этом.

Правительство Рыйваса привязало плату к стоимости тяжелого жидкого топлива на мировых рынках, установив 21 степень платы. Самая дешевая составляет 27,5 центов за тонну, самая дорогая — 2,21 евро за тонну, поэтому в теории предприниматели могут как приобрести, так и потерять, так как старая ставка составляла 1,53 евро за тонну, но пока всегда выигрывали.

”Правительство не делало подарка производителям жидкого топлива. Речь идет скорее о стратегическом подходе к налогообложению, — говорит председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. — Если бы плата за использование ресурсов осталась фиксированной, то под удар попали бы тысячи рабочих мест и доходы от налогов. В этом году от одной только Eesti Energia государству поступило около 180 млн евро акцизов, сборов за использование ресурсов, налогов на окружающую среду и рабочую силу”.