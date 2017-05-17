Издание: появление новых торговых центров приведет к беспорядку на рынке

Появление в 2018 году торговых центров приведет к снижению цен на аренду и нездоровой конкуренции. Для магазинов это будет означать увеличение расходов на зарплаты и нехватку рабочей силы вплоть до банкротства, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас в Таллинне доля торговых площадей на одного жителя является одной из самых больших в Европе, и с каждым новым центром у участников рынка остается меньше денег.

В прошлом году были открыты торговые центры Arsenal, Pirita и маардуский Pärli. В этом году распахнут свои двери Балтийский рынок и Nautica на месте Norde Centrum. В 2018 году планируется открыть Porto Franco между Адмиралтейским бассейном и Ахтри, а также торговый центр Ülemistele T1.

По словам специалиста 1Partner Kinnisvara Рут Андерсен, говорить о реальном положении дел центра можно спустя год после его открытия. ”К этому времени уже будут выявлены ошибки в концепции и завышенные ожидания сторон”, — говорит она.

По оценке аналитика Uus Maa Игоря Хабала, концепции новых центров очень схожи. ”Развлечением занимается кино, тренажерный зал и места общепита, и это отличает их от старых торговых центров, но если сравнивать их между собой, то они очень схожи. Сейчас, когда центров с новой концепцией еще мало, это не представляет для них особых проблем, но с приходом других таких центров потребитель будет хотеть большего”, — отмечает он.

Обычным является и сосредоточение вокруг продуктового магазина маленьких магазинов, которые жалуются, что посещаемость центра большая только благодаря продуктовому магазину. ”Доля продуктового магазина в общем количестве посетителей центра, безусловно, разнится в зависимости от центра. Эта доля и важность во многом зависят от марки и размеров продуктового магазина, от целевой группы и местонахождения. В нашем центре число посетителей продуктового магазина в некоторые дни может достигать трети”, — говорит директор торгового центра Mustika Тийна-Пирет Пеэгель.

По словам члена правления E. L. L. Kinnisvara AS и члена совета AS Viru Keskus Таави Ояла, приход новых центров означает перераспределение рынка. ”Да, рынок в целом в результате роста доходов конечного потребителя каждый год растет, но этот рост мал или умерен, и количество новых площадей, безусловно, превышает общий рост розничной торговли. Мы наблюдаем перераспределение рынка между большим количеством центров, и через какое-то время станет ясно, кто больше всего проиграл, а кто в условиях возросшей конкуренции сможет остаться успешным”, — говорит он и отмечает, что наибольшее влияние окажет именно центр T1 в Юлемисте.

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация заставит центры делать условия аренды площадей более дружелюбными.

По мнению директора центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, постоянное появление новых торговых центров не идет на пользу ни торговому сектору, ни клиентам. ”Первое, что мы заметим, это то, что с приходом новых магазинов возникнет около 3000 новых рабочих мест и рабочей силы просто не хватит”, — говорит он.

„Второе — это то, что на рынке появятся огромное количество банкротов, поскольку цены на аренду не могут падать вечно”, — говорит он, отмечая, что в первую очередь пострадают именно магазины, которые в отличие от самих центров оперируют краткосрочными и дорогими финансами. ”Я не вижу пути разрешения ситуации, которая возникнет на рынке через два-три года. Тут нет ни одного явного победителя”, — уверен Пярнитс.