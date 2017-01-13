Если ранее большинство желающих избавиться от фирмы предпринимателей просто оставляли ее «умирать» в бизнес-регистре, то недавно стала известна новая схема обмана государства, позволяющая не платить долги по налогам, пишет Eesti Päevaleht.

Если говорить коротко, то схема проста: погрязшие в долгах фирмы объединяются, одно из юридических тел подает ходатайство о ликвидации и ждет, а остальные удаляются сразу.

Такую схему использовал, например, тартуский бизнесмен Яааго Роозманн, который является партнером по бизнесу получившего подозрение во взяточничестве политика Каяра Лембера. В октябре прошлого года, спустя пять месяцев после предъявления Лемберу подозрения, Роозманн объединил три фирмы — EBG OÜ, Lõuna Ehitus OÜ и Lõuna Ehitus Grupp OÜ — с фирмой Verones OÜ. По данным издания, на этот факт обратили внимание и занимающиеся делом Лембера следователи, однако комментировать это в интересах расследования полиция не может.

”Ни я, ни Яаго Роозманн комментировать причины объединения не желаем. Речь идет о самой обычной и законной сделке, в отношении которой у общественности не может быть никакого интереса. Если новостная ценность статьи заключается хотя бы косвенно в создании впечатления, что речь идет о чем-то, достойном порицания, то то не так”, — сказал адвокат Роозманна Роберт Саар, который, кроме всего прочего, является бывшим акционером Verones, а также акционером удаленной на данный момент из бизнес-регистра Legal & Business Solutions OÜ, которая перед удалением, имея 52 470 евро долга, объединилась с Verones, и к которой еще раньше в свою очередь присоединились три испытывающие трудности фирмы.

Данные Налогово-таможенного департамента не отражают, насколько участилось использование подобной схемы в последнее время, но в последние четыре года между собой объединялось по 35-45 имеющих задолженности по налогам коммерческих объединений в год. Количество официальной ликвидации наряду с этим уменьшилось: если в 2013 году было ликвидировано 17%, то в 2016 году всего 6% фирм.

”Массовых случаев мы не наблюдаема, но в то же время может быть достаточно одного большого, чтобы нанести существенный ущерб как с точки зрения государства, так и с точки зрения частного сектора”, — сказал представитель Налогово-таможенного департамента Айри Янсен-Ууэда и добавила, что если объединение, то есть преобразование, вместо увеличения рыночной доли и дохода фирмы преследует собой цель уклониться от уплаты долгов, то это вредит честной конкуренции и дает нечестным предпринимателям преимущество.

”Важно осознавать, что, несмотря на то, что в ходе преобразования коммерческих объединений на законном основании часть объединений удаляются из регистра, в результате они не освобождаются от ответственности и в определенных случаях ответственность за уплату долга расширяется, кроме прочего, на члена правления, и не только перед государством, но и перед кредитором-частным лицом”, — подчеркнула чиновник.