05.06.2017, 18:00

Издание: международная фармацевтическая компания загнала Эстонию в тупик

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rus.delfi.ee
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Издание: международная фармацевтическая компания загнала Эстонию в тупик
Foto: Tiit Blaat

Международная фармацевтическая фирма, которую Еврокомиссия подозревает в злоупотреблении своим положением монополиста, загнала в тупик и Эстонию, пишет Äripäev.

Южноафриканская фармацевтическая компания Aspen Pharmacare повысила по всей Европе цены на пять наименований лекарства от рака на 400-1100%. На прошлой неделе Еврокомиссия инициировала первое в своей истории расследование в отношении фармацевтической фирмы, которая подозревается в нарушении антимонопольного закона ЕС.

В конце прошлого года Эстонии также пришлось согласиться с предписанными производителем лекарств условиями, и с этого года цены выросли на 400-1100%.

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