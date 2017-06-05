Издание: международная фармацевтическая компания загнала Эстонию в тупик

Международная фармацевтическая фирма, которую Еврокомиссия подозревает в злоупотреблении своим положением монополиста, загнала в тупик и Эстонию, пишет Äripäev.

Южноафриканская фармацевтическая компания Aspen Pharmacare повысила по всей Европе цены на пять наименований лекарства от рака на 400-1100%. На прошлой неделе Еврокомиссия инициировала первое в своей истории расследование в отношении фармацевтической фирмы, которая подозревается в нарушении антимонопольного закона ЕС.

В конце прошлого года Эстонии также пришлось согласиться с предписанными производителем лекарств условиями, и с этого года цены выросли на 400-1100%.