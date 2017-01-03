Автобусы компании Lux Express не выпускает из Петербурга Ространснадзор, устроив проверку в самом конце года и тем самым не дав времени сменить проблемный транспорт перед новогодними каникулами. Рейсы осуществляют автобусы других перевозчиков.

Перевозчики Lux Express и его многочисленные пассажиры страдают из-за трещин в ветровых стеклах и остановки в неположенных местах, пишет Фонтанка.ру. Предновогодняя проверка Ространснадзора доставила непоправимый дискомфорт обычному пользователю транспортной услуги. Блокировка автобусов Lux Express — это сорванные стыковки, путешествия на перекладных, отмена отпусков, переход границ пешком.

Утром 2 января российская погранслужба на МАПП ”Торфяновка” не пропустила автобус компании Lux Express (LE) сообщением Петербург — Хельсинки. Сослалась на решение Минтранса. Несколько человек вернулись, около шестидесяти на перекладных поехали дальше. Остальные рейсы LE вчера с горем пополам совершил и весь день был невнятен в комментариях. Закрытый шлагбаум ударил под дых.

Lux Express — эстонский перевозчик. Атаку на петербургский рынок (благодаря комфортабельным автобусам и бюджетным тарифам) начал в июне 2014 года. Минтранс на пять лет согласовал маршрут до Хельсинки. Местные игроки, привыкшие брать дороже и возить хуже, даже Путину писали. Lux Express Group состоит из нескольких самостоятельных подразделений — Lux Express, Estonia AS, Simple и российского ЗАО ”Евролайнс”, у которого имеется свои юрадрес, бухгалтерия (задекларированная выручка почти 200 млн рублей в 2015 году) и автобусный парк. Ближе к ночи 3 января LE наконец сообщил, что только у ”Евролайнс” временно приостановлен допуск на коммерческие международные перевозки. Это значит, что невыездным частично признан автобусный парк, который используется на линиях Петербург — Хельсинки и Петербург — Таллин. Частично — потому что автобусы других подразделений LE тоже используются на этих маршрутах, и на них запрет не действует. Почему только эти два направления? В Тарту и Ригу автобусы ”Евролайнс” не ходят.

Как признал перевозчик, допуск ЗАО ”Евролайнс” приостановлен в связи с некими предписаниями, которые подлежат устранению в течение трех месяцев.

”Срок устранения еще не истек, и потому приостановление стало для Lux Express неожиданностью”, — заключает компания.

И вряд ли она лукавит. По данным СПАРК, Северо-Западное управление госавтодорнадзора (УГАДН) почему-то пришло к ”Евролайнс” в самом конце 2016 года, накануне жаркого сезона новогодних перевозок.

Офис компании расположен на Митрофаньевском шоссе, откуда рукой подать до площади перед Балтийским вокзалом. Автобусы Lux Express отправляются с автовокзала на Обводном, но очень часто, если не всегда, заезжают к Балтийскому. Ревизоры Ространснадзора Драч и Козин, кроме изучения бумаг, понаблюдали за посадкой и высадкой пассажиров.

По данным ”Фонтанки”, акт в отношении ”Евролайнс” был подписан 26 декабря (в прошлый раз УГАДН приходило в мае 2012-го). В нем отражены многочисленные нарушения, устранить которые вроде несложно, но отчитаться об устранении — некому. Страна отдыхает.

Особую тревогу инспекторов вызвали автобусы Scania с госномерами В965ЕО178, В160УМ47 и В162УМ47, которые использовались для поездок в Финляндию и Эстонию. На их ветровых стеклах со стороны водителя найдены трещины.

”Выпуск транспортного средства на линию в состоянии, при котором эксплуатация запрещена”, — вписали в акт ревизоры и выписали штраф 25 тысяч.

Остановка ”Балтийский вокзал” внесена в интернет-расписание Lux Express, но это нарушение, как выяснилось: ”На основании маршрутной документации, внесенной в реестр "Росавтотранса”, посадка и высадка пассажиров должна осуществляться на автовокзале на набережной Обводного канала, 36”, — резюмировали ревизоры, а увиденное на Балтийском их ужаснуло: ”Осуществляются остановки в местах, не предусмотренных схемой маршрута. Посадка большого количества пассажиров происходит на площади "Балтийский вокзал" прямо на проезжей части и под дорожным знаком "стоянка запрещена”. И еще 25 тысяч.

Во столько же УГАДН оценило нарушение периодичности медосмотров водителей, отсутствие учета предварительных медосмотров (снова 25 тысяч), нарушение требований по проведению предварительных медосмотров (опять 25 тысяч), отсутствие документов по выявлению алкоголиков и наркоманов в водительской среде (тоже 25 тысяч), отсутствие контроля за режимом и отдыхом водителей (угадайте размер штрафа). Но и полномочия УГАДН небезграничны. Некоторые материалы о нарушении ”Евролайнс” направлены в суд. Например, за то, что не проводятся инструктаж водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, путевые листы ведутся с нарушениями, и их учет тоже.

Естественно, выдали ревизоры и предписания, на которые среагировать мгновенно нет возможности. Нужно не только устранить, но и отчитаться, к официальному ответу приложив кипу документов.

Сокращение парка LE повлечет непредсказуемые сложности. ”Евролайнс” был завязан на восьми рейсах в день (три в Хельсинки и пять в Таллин). Перевозчик предупредил пассажиров, что 3 января произойдут изменения на отправлениях из Таллина в Санкт-Петербург и обратно.

”В некоторых случаях могут происходить замены автобусов, а также задержки прибытия в место назначения. В некоторых случаях пассажирам необходимо будет пересекать государственную границу пешком и пересаживаться на другой автобус после пересечения границы. Сотрудники компании будут помогать клиентам по обе стороны границы. Пожалуйста, действуйте согласно их указаниям. На рейсах, которые выполняет Lux Express Estonia AS, изменений не произойдет”, — добавили в компании.

По данным ”Фонтанки”, LE накануне хаотично выискивал у коллег по транспортному цеху свободные автобусы. Ему в основном отказывали, в связи с загрузкой. На помощь пришел ближайший конкурент — компания ”Амрон”, работающая под международной торговой маркой Ecolines. Первые пассажиры были перевезены в ночь на 3 января.

Справка:

Годовой объем автобусных перевозок между Петербургом и Финляндией и Прибалтикой оценивается в 2,5-3 млрд рублей. Lux Express пришел в 2010 году, а летом 2014-го, с запуском маршрута до Хельсинки, занял, по разным оценкам, 40-50% рынка. При ежегодном пассажиропотоке 1,2 млн человек LuxExpress перевозит не менее 500 тысяч и постоянно увеличивает свою долю. Парк компании составляет 65 автобусов, наибольший прирост показывает направление Петербург — Хельсинки. Ближайшими и, пожалуй, единственными соперниками Lux Express считаются Ecolines и "Совавто".