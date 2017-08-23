Издание: ”лишние” деньги крупных клиентов приносят банкам серьезные проблемы

Крупнейший банк Дании Danske Bank советует своим крупным клиентам до 31 декабря очень серьезно подумать над тем, что предпринять с ”лишними” деньгами на счетах, поскольку сам банк эти средства видеть там не желает, пишет Eesti Päevaleht.

Вот уже пять лет проценты в Дании негативные. Несмотря на то, что клиенты платят банку за размещением своих денег, Danske Bank испытывает с этими средствами серьезные трудности.

Европейская ассоциация развития бизнеса изучила проблему и нашла, опираясь на данные 2015 года, что ”лишние” деньги клиентов негативно отражаются на коэффициенте ликвидности банков.

В связи со сложившейся ситуацией у крупных клиентов стали возникать проблемы. Если раньше они просто могли держать деньги на счету, то теперь банки пытаются склонить их предпринять со свободными средствами иные действия.

Беспокойство банков понятно. Если действующий в Эстонии банк не установит для вкладов негативную процентную ставку, то клиент переведет находящиеся на зарубежных счетах свободные деньги сюда. Банки не хотят допустить ситуации, когда в одном месте клиенту надо платить за размещение денег, а в других — нет. Ситуация усугубляется тем, что эти т.н. ”горящие”, то есть временные средства, нельзя инвестировать в кредиты, ведь клиент может вывести их в любой момент.

Уже в прошлом году Danske Bank и SEB стали взимать с крупных эстонских бизнес-клентов плату за размещение средств. Danske Bank называет эту услугу платой за администрирование остатка счета, SEB — платой за размещение валюты, которая взимается при размещении сумм, превышающих один миллион евро. С 1 июля прошлого года облагать вклады крупных участников рынка процентами стал и Swedbank.