13.02.2017, 09:51

Издание: коммерческий регистр обманывает, аудиторы страдают

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Марта Яаксон
Марта Яаксон
EST
Издание: коммерческий регистр обманывает, аудиторы страдают
Äriregistri andmed ei pruugi audiitorite kohta õiged olla.Eero Vabamägi

Министерство юстиции подтверждает обоснованность недовольства аудиторов тем, что коммерческий регистр может показывать недостоверную информацию, пишет Eesti Päevaleht.

”Если предприниматель или иная сторона — к примеру, журналист — ищут достоверную информацию об аудиторе предприятия, то с моей точки зрения, к сожалению, коммерческому регистру доверять нельзя. Ищущий должен смотреть реальный экономический отчет за год и приложенный к нему отчет аудитора. Несомненно, это неудобно, и мы надеемся, что государство найдет способ это исправить”, — написал вице-президент Совета аудиторов Мярт-Мартин Аренгу.

В начале января Delfi и Eesti Päevaleht писали о том, что ”у обанкротившихся фирм Facio был один и тот же аудитор”. Теперь выясняется, что регистр показывает связь аудитора также с теми фирмами, по отчетам которых он, как утверждается, аудитов не составлял. Согласно регистру, аудитор Сергей Гриченко являлся аудитором в восьми связанных с Facio фирмах.

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В Министерстве юстиции пояснили, что обычно член правления фирмы представляет список аудиторов через портал предпринимателя. Для этого необходима и подпись аудитора. Если аудитор более с фирмой не связан, члену правления следует также подать через портал предпринимателей соответствующее заявление. Если же этого сделано не было, аудитор может сообщить коммерческому регистру о недостоверных данных, и у последнего есть право удалить аудитора из регистра и оштрафовать предприятие за непредоставление данных.

Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда данные регистра расходятся с действительностью, так как новых данных фирма регистру не предоставила. По словам пресс-секретаря министерства, если у аудитора в связи с этим возникли какие-либо проблемы, то он может в гражданском порядке востребовать с фирмы возмещение ущерба.

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