Издание: коммерческий регистр обманывает, аудиторы страдают

Министерство юстиции подтверждает обоснованность недовольства аудиторов тем, что коммерческий регистр может показывать недостоверную информацию, пишет Eesti Päevaleht.

”Если предприниматель или иная сторона — к примеру, журналист — ищут достоверную информацию об аудиторе предприятия, то с моей точки зрения, к сожалению, коммерческому регистру доверять нельзя. Ищущий должен смотреть реальный экономический отчет за год и приложенный к нему отчет аудитора. Несомненно, это неудобно, и мы надеемся, что государство найдет способ это исправить”, — написал вице-президент Совета аудиторов Мярт-Мартин Аренгу.

В начале января Delfi и Eesti Päevaleht писали о том, что ”у обанкротившихся фирм Facio был один и тот же аудитор”. Теперь выясняется, что регистр показывает связь аудитора также с теми фирмами, по отчетам которых он, как утверждается, аудитов не составлял. Согласно регистру, аудитор Сергей Гриченко являлся аудитором в восьми связанных с Facio фирмах.

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В Министерстве юстиции пояснили, что обычно член правления фирмы представляет список аудиторов через портал предпринимателя. Для этого необходима и подпись аудитора. Если аудитор более с фирмой не связан, члену правления следует также подать через портал предпринимателей соответствующее заявление. Если же этого сделано не было, аудитор может сообщить коммерческому регистру о недостоверных данных, и у последнего есть право удалить аудитора из регистра и оштрафовать предприятие за непредоставление данных.

Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда данные регистра расходятся с действительностью, так как новых данных фирма регистру не предоставила. По словам пресс-секретаря министерства, если у аудитора в связи с этим возникли какие-либо проблемы, то он может в гражданском порядке востребовать с фирмы возмещение ущерба.