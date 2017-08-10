Издание: количество работающих в Финляндии эстонцев скоро снизится

Граждане Эстонии по большей части трудятся на строительных объектах, однако приезжают также врачи и работники сферы обслуживания.

По данным исследователя университета Восточной Финляндии и Тартуского университета Кейу Телве, сейчас в Финляндии работает порядка 20 000 эстонцев, пишет yle.fi.

Чаще всего эстонцы приезжают на работу в регион Уусимаа.

Граждане Эстонии по большей части трудятся на строительных объектах, однако приезжают также врачи и работники сферы обслуживания.

По оценке исследователя, число работающих в Финляндии эстонцев снизится в ближайшие годы наполовину, поскольку за последние несколько лет уровень зарплат в Эстонии существенно вырос.