10.08.2017, 07:00

Издание: количество работающих в Финляндии эстонцев скоро снизится

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rus.delfi.ee
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Eestlased Soomes
Eestlased SoomesFoto: Priit Simson

Граждане Эстонии по большей части трудятся на строительных объектах, однако приезжают также врачи и работники сферы обслуживания.

По данным исследователя университета Восточной Финляндии и Тартуского университета Кейу Телве, сейчас в Финляндии работает порядка 20 000 эстонцев, пишет yle.fi.

Чаще всего эстонцы приезжают на работу в регион Уусимаа.

Граждане Эстонии по большей части трудятся на строительных объектах, однако приезжают также врачи и работники сферы обслуживания.

По оценке исследователя, число работающих в Финляндии эстонцев снизится в ближайшие годы наполовину, поскольку за последние несколько лет уровень зарплат в Эстонии существенно вырос.

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