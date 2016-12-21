Однако, распределение средств вызывает эмоции как в животноводческих обществах, так и на государственном уровне. Как утверждается, пособия по больше части служат интересам свиноводов и при установлении условий принимались во внимание именно интересы более крупных владельцев ферм, которые либо находятся в хороших отношениях с Центристской партией, либо сами состоят в ней.

Заводчики крупного рогатого скота возмущены тем, что свиноводам отошли все дополнительные 2,3 млн евро, выделенные правительством на развитие пород, и дополнительные 600 000 евро пособия на кризисную помощь.

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Председатель Союза свиноводов центрист Урмас Лахт говорит, что конфликт раздут на пустом месте, однако признает, что перед падением правительства вместе с руководителем Rakvere Farmid Теэтом Соормом и директором Atria Lihatööstus Олле Хормом просили тогдашнего министра сельской жизни Урмаса Круузе (Партия реформ) не подписывать неподходящие для них условия для получения пособия и подождать назначения нового министра.

Новым министром стал однопартиец Лахта Мартин Репинский, который через несколько дней после вступления в должность переделал принципы получения кризисного пособия. ”При распределении кризисной помощи мы приняли во внимание предложения представительских организаций сельхозпроизводителей”, — сказал Репинский. Через некоторое время его карьера в министерстве оборвалась.

Подход Круузе и Репинского к выплатам кризисного пособия различался прежде всего в отношении областей распространения свиной чумы, особенно в отношении третьей зоны, в которой установлены самые жесткие требованиями. Круузе хотел выделить предприятиям, оказавшимся в 2015 году из-за чумы свиней в третьей зоне, средства пропорционально с другими зонами и сделать исключение лишь для свиноводов, которые попали в зону в 2016 году. Репинский же поднял пособия для предприятий т. н. старой третьей зоны местами более чем в два раза.

До этого находящееся с 2015 года в третьей зоне предприятие должно было получить 8 евро со свиньи и 13 евро со свиноматки. Решением Репинского оба показателя были подняты до 22,5 евро с животного. В отношении свиней, попавших в красную зону в 2016 году, осталась действовать прежняя ставка — 27,24 евро за животное. План Круузе как раз и заключался в существенной разнице в размерах кризисного пособия разных лет, так как фермы, зараженные или попавшие в зону в 2015 году, уже получили пособия. После решения Репинского речь шла уже о многократном пособии, хотя предприятие должно было за отведенное время привыкнуть к новым обстоятельствам.

Несмотря на то, что часть волостей переместилась из третьей во вторую зону, часть ферм Лахта, Соорма и Хорма уже второй год находятся в третьей зоне. Все три фирмы в 2015 году получили и пособия: Atria Farmid под руководством Хорма — 237 000 евро, принадлежащая Лахту Markilo OÜ — 214 000 евро и Rakvere Farmid под руководством Соорма целых 680 000 евро, а также почти 200 000 евро пособия от Ветеринарно-пищевого департамента. После того, как из-за систематических нарушений Соорм был отстранен от управления предприятием, Лахт взял его к себе на работу. Также стоит отметить, что Соорм является спутником жизни нынешнего министра экономики и инфраструктуры центристки Кадри Симсон.

Круузе признает, что решения Репинский принимал стремительно. ”Тогда мы говорили о принципах распределения денег, чтобы не просто водить пальцем по списку. Теперь же кажется, что принципы были приспособлены под получателей пособий”, — сказал он.

Лахт парирует, что необходимо считаться с тем, что фермы из третьей зоны по-прежнему испытывают трудности. ”Закупочная цена не поднялась, за свинью из третьей зоны ты получишь на 30-40 евро меньше, вне зависимости от того, первый год ты в зоне или второй. Забой для третьей зоны тоже примерно на 2 евро дороже”, — сказал он.

”Это неправда, что такое распределение выгодно только нам. Мы хотели, чтобы принципы распределения пособия установил новый министр с более толстым кошельком. Дополнительные средства досталась свиноводам, так как этот сектор в Эстонии находился в кризисе дольше всех и понес самые большие убытки”, — подытожил фермер.

Примечательно, что многие животноводы не желают общаться на эту тему с журналистами, несмотря на то, что им ”надоело соло Лахта”. ”Давайте мы решим это сами”, — говорят они.

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