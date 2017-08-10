Издание Global Finance признал цифровые решения SEB лучшими в Эстонии

Международный финансовый журнал Global Finance назвал предлагаемые частным и бизнес-клиентам цифровые решения SEB лучшими в Эстонии. В Эстонии цифровые решения SEB для частных клиентов признаются лучшими уже четвёртый год подряд, значится в пресс-релизе.

"В последние годы SEB совершил существенные вложения в инновации цифровых решений. Начиная с этой весны наши клиенты могут получать консультации по видеосвязи и открывать банковский счёт посредством видеозвонка. Кроме того, мы обновили мобильное банковское приложение и усовершенствовали интернет-среду”, — прокомментировал руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии SEB Айнар Леппянен.

Global Finance уже 18 лет подряд проводит исследование, для того чтобы определить лучшие банки, предоставляющие электронные услуги. Важными считаются такие критерии, как качество цифровой услуги, количество предлагаемых услуг и активность их использования клиентами, непосредственная польза, полученная от цифрового обслуживания клиентов, рост числа клиентов, использующих цифровые решения, оформление и функциональность интернет-банка и мобильного банка.

Global Finance называет лучшие банки в Европе, Северной и Латинской Америке, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в регионе Тихого океана. Абсолютные региональные и всемирные победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в октябре в Лондоне.