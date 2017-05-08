Издание: фирма со скрытыми владельцами зарабатывает в Таллинне миллионы

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, по его утверждению, не знает, кто является ”прячущимся на Кипре” владельцем давнего партнера города и победителя состоявшегося недавно тендера — AS Signaal.

Материнской фирмой AS Signaal является зарегистрированная на Кипре компания Luce Invest Limited, пишет Äripäev. В коммерческом регистре Кипра в качестве ее владельцев указаны лишь очередные оффшорные компании и местные представители, которые и ранее фигурировали в списках других зарегистрированных в налоговом раю фирм.

На вопрос об этичности ситуации, когда у налогоплательщиков отсутствует возможность проконтролировать, куда уходят их миллионы, Аас не ответил, посоветовав спросить об этом у депутатов.

Прямой владелец AS Signaal фирма CG Invest OÜ в лице ее руководителя Тийта Арро годами отказывается называть имена действительных соучредителей и владельцев. На этот раз Арро сказал журналистам, что в регистре имеются все данные, попросил выслать вопросы на имейл, но так и не ответил.