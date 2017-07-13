Издание Euromoney в четвертый раз признало SEB лучшим банком Эстонии

Ведущее экономическое издание мира Euromoney назвал SEB лучшим банком Эстонии в 2017 году. Того же титула удостоился так же и SEB в Латвии, сообщает банк.

Сильными сторонами SEB является работа с инновациями. Так, наряду с такими уже работающими инновационными услугами как Дигикасса и конкурс работников для развития новаторских проектов, банком было в 2017 году запущено более десяти новых проектов. Было обновлено банковское мобильное приложение, создана система для удаленного консультирования посредством видео-звонка, и система для открытия счета для собственного предприятия. Кроме того, для ускорения экономического развития Эстонии и роста местных предприятий весной этого года был открыт Инновационный Центр.

"Нашей задачей в SEB всегда было предложение клиентам наилучшей услуги. Важную роль в этой связи играют инновации, свидетелями позитивного влияния которых мы являемся как в сфере услуг для клиентов, так и работе банка в общем. Мы рады, что наша работа заслужила высокой оценки уже четвертый год подряд.” — сказал Председатель правления SEB Эстонии Aллан Парик.

Кроме Эстонии лучшим банком страны был так же признан банк SEB в Латвии.

Награды ”Awards for Excellence”, ставшие наиболее значительными среди наград в области финансовых услуг, присуждались в нынешнем году в 26 раз. Важнейшими критериями выбора для финансовых учреждений являются объем активов, капитала, прибыли, а также проекты по развитию внедренные за последние 12 месяцев, на основе чего Euromoney выбирает предприятия, предлагающие своим клиентам услугу наиболее высокого качества.

Победители конкурса Euromoney Awards for Excellence 2017 были объявлены на торжественном мероприятии, которое прошло в Лондоне 7 июля и которое является одним из наиболее значительных событий банковского сектора. Лучшим банком мира был выбран HSBC.