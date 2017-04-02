02.04.2017, 20:10

Издание: эстонский ученый со своим уникальным открытием намерен покорить мир

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rus.delfi.ee
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Издание: эстонский ученый со своим уникальным открытием намерен покорить мир
Turpsi leiutanud keemiadoktor Jüri Liivi hinnangul on turvas ideaalseks tooraineks kõikvõimalike väga suure lisandväärtusega toodete tootmiseks.Argo Ingver

Доктор химических наук Тартуского университета Юри Лийв изобрел уникальное экологически чистое удобрение на основе торфа, не содержащее ”химии”, пишет Maaleht.

Разработка и опыты проходили на расположенном недалеко от Тарту хуторе ученого, где он в свободное от работы время занимается разведением растений.

”Более серьезно в деревне я стал заниматься проектом позапрошлым летом, так сказать, на колене. Первичные научные работы я провел полностью на свои средства”, — рассказывает химик. Его задача заключалась в том, чтобы на основе экологически чистых исходных продуктов получить эффективный улучшитель почвы, который одновременно с этим мог бы служить удобрением для производителей экологически чистой продукции. И это у него получилось. В качестве исходного вещества Лийв взял сухой торф, сухой птичий помет и древесную золу и разработал уникальную технологию, которую намеревается запатентовать (соответствующее заявление уже подано).

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По словам Лийва, использование торфа помогает существенно сохранить природу. Разработанный им вид удобрения относится к гуминовым, которые наравне с бактериальными являются наиболее эффективными. ”Наш продукт идентичен действующим веществам природного перегноя, только он в тысячи раз концентрированней”, — подчеркнул ученый.

Лийв говорит, что, насколько ему известно, аналогов продукту на мировом рынке не существует, так как имеющиеся гуминовые удобрения изготавливаются, в основном, из бурого угля и достаточно химическими способами.

После первых удачных экспериментов случай свел Лийва с директором Vanaklooga OÜ Марге Тийдус, которая заинтересовалась открытием и окрестила продукт ”турпсом”. Часть средств на реализацию идеи выделили Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS).

”Прежде всего турпс — это улучшитель почвы. Опыты показывают, что он улучшает усваиваемость питательных веществ примерно на 40%. Также он существенно увеличивает числе бактерий в земле, и в изнуренной почве начинают происходить природные процессы”, — объясняет химик.

На данный момент разработан один продукт в гранулах, которые смешивают с землей перед посевом. Сейчас их производством занимается находящаяся в Кейла Vanaklooga OÜ, и уже весной планируется начать представление продукции на ярмарках.

Лийв и Тийдус полагают, что как эстонский, так и скандинавский рынок для их продукции слишком мал, поэтому в дальнейшей перспективе — покорение Южной Европы и арабских стран, где почва крайне нуждается в оздоровлении.

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