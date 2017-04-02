Издание: эстонский ученый со своим уникальным открытием намерен покорить мир

Доктор химических наук Тартуского университета Юри Лийв изобрел уникальное экологически чистое удобрение на основе торфа, не содержащее ”химии”, пишет Maaleht.

Разработка и опыты проходили на расположенном недалеко от Тарту хуторе ученого, где он в свободное от работы время занимается разведением растений.

”Более серьезно в деревне я стал заниматься проектом позапрошлым летом, так сказать, на колене. Первичные научные работы я провел полностью на свои средства”, — рассказывает химик. Его задача заключалась в том, чтобы на основе экологически чистых исходных продуктов получить эффективный улучшитель почвы, который одновременно с этим мог бы служить удобрением для производителей экологически чистой продукции. И это у него получилось. В качестве исходного вещества Лийв взял сухой торф, сухой птичий помет и древесную золу и разработал уникальную технологию, которую намеревается запатентовать (соответствующее заявление уже подано).

По словам Лийва, использование торфа помогает существенно сохранить природу. Разработанный им вид удобрения относится к гуминовым, которые наравне с бактериальными являются наиболее эффективными. ”Наш продукт идентичен действующим веществам природного перегноя, только он в тысячи раз концентрированней”, — подчеркнул ученый.

Лийв говорит, что, насколько ему известно, аналогов продукту на мировом рынке не существует, так как имеющиеся гуминовые удобрения изготавливаются, в основном, из бурого угля и достаточно химическими способами.

После первых удачных экспериментов случай свел Лийва с директором Vanaklooga OÜ Марге Тийдус, которая заинтересовалась открытием и окрестила продукт ”турпсом”. Часть средств на реализацию идеи выделили Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS).

”Прежде всего турпс — это улучшитель почвы. Опыты показывают, что он улучшает усваиваемость питательных веществ примерно на 40%. Также он существенно увеличивает числе бактерий в земле, и в изнуренной почве начинают происходить природные процессы”, — объясняет химик.

На данный момент разработан один продукт в гранулах, которые смешивают с землей перед посевом. Сейчас их производством занимается находящаяся в Кейла Vanaklooga OÜ, и уже весной планируется начать представление продукции на ярмарках.

Лийв и Тийдус полагают, что как эстонский, так и скандинавский рынок для их продукции слишком мал, поэтому в дальнейшей перспективе — покорение Южной Европы и арабских стран, где почва крайне нуждается в оздоровлении.