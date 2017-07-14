Издание: Эстония вступает в эпоху огромных торговых центров

Крупные торговые центры на окраинах города позиционируют себя как места для проведения досуга, отводя внимание посетителей от своей истинной цели — получения прибыли, пишет Eesti Päevaleht.

В Эстонии на каждого жителя приходится около 0,75 м2 торговой площади, в столице — почти 2 м2 на каждого таллиннца. По покупательской способности Эстония занимает одно из последних мест в Европе, по соотношению торговых площадей на душу населения — одно из первых.

”В Восточную Европу инвестируют, и торговый центр — хорошее место для размещения денег”, — объясняет активист и специалист в области географии городов Таури Тувикене. По его оценке, среднего размера торговые центры скоро исчезнут, останутся только маленькие магазинчики и мегакомплексы. Парковки торговых центров переполнены. Многие семьи с радостью проводят в них половину выходного дня, увенчав поход по магазинам трапезой в ресторане тут же и закупкой провизии на неделю в супермаркете.

Вероятно, потребителей мало волнует беспокойство городских планировщиков и урбанистов относительно негативного влияния торговых центров на городское пространство. Проблемы, по мнению специалистов, начинаются уже с самого местоположения центров. Поскольку они занимают много места, то зачастую строятся на окраинах, куда легко подъехать на автомобиле и припарковаться. По словам Тувикене, в итоге наибольшее количество площади тратится именно на нужды автомобилистов, а пешеходы, велосипедисты и пользователи общественного транспорта остаются как бы в стороне.

„У детей и молодежи нет машин. Часто их нет и у пожилых. И это означает, что некоторые группы общества оказывается менее вовлеченными”, — сетует он.

В качестве второго проблемного аспекта Тувикене называет добровольное подчинение приходящих в центр людей правилам и интересам бизнеса. Задачей торговых центров является получение прибыли, поэтому их нельзя сравнить с таким общественным пространством, как парки или улицы города. ”Торговые центры пытаются быть городами, но на самом деле это — специфическая среда, сформированная для ведения бизнес-деятельности и зарабатывания прибыли”, — говорит эксперт. Среда устроена таким образом, чтобы выманить деньги даже у того, кто пришел в торговый центр, не имея намерения раскошелиться. Практически полное отсутствие естественного освещения также преследует определенные цели: монотонный искусственный свет притупляет у людей чувство времени, в связи с чем они находятся в магазинах дольше, чем планировали.

По оценке Тувикене, средней величины торговым центрам в спальных районах будет выжить все труднее, поскольку мегамаркеты на окраинах города привлекают клиентов даже несмотря на необходимость преодолеть пару десятком километров. ”Люди предпочитают иметь большой выбор товара и, если уж они располагают автомобилем, то разумно им и воспользоваться”, — пояснил он.

В Эстонии возведение центров на окраинах не регулируется, а вот, например, в Голландии с целью уменьшения автопотоков и облегчения передвижения на общественном транспорте, велосипедах или пешком на окраинах разрешено строить лишь магазины, продающие крупногабаритные товары (строительные, автомобильные, садовые). Остальные торговые центры должны располагаться в центре города.